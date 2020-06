Después de 102 días de ausencia, Belén Esteban ha vuelto a Mediaset. A pesar de que ha seguido en ‘Sálvame’. La llamada princesa del pueblo ha regresado a ‘Sábado deluxe’ y, casi al borde de la lágrima, ha asegurado que se sentía muy extraña al ver a tan poca gente en plató y se mostraba muy emocionada por volver a reencontrarse con Jorge Javier Vázquez.

Casi cuatro meses después de que se decretara el Estado de Alarma para evitar la propagación del coronavirus, y debido a que la colaboradora pertenecía al grupo de riesgo, Belén Esteban ha vuelto a su programa siguiendo todas las medidas y restricciones impuestas por las autoridades sanitarias. Con la mascarilla reglamentaria, la de Paracuellos mostraba la emoción de su regreso a través de sus ojos vidriosos.

«Estoy emocionada, quién nos lo iba a decir… es verdad. En cuanto entre al plató me quito la mascarilla», decía. Además, tras ver a sus compañeros saludarla a lo lejos, Belén Esteban no ha podido evitar emocionarse y ha explicado que los ha echado mucho de menos. Sin embargo, se ha venido abajo cuando ha podido ver a Jorge Javier Vázquez, al que ha tildado de hacérselo pasar mal durante su sección «Las recetas de Belén». Además, en todo este tiempo que ha estado encerrada en casa, ha asegurado que ha aprendido a valorar la vida y que le ha dado tiempo a reflexionar sobre algunos aspectos.

Así ha sido su vuelta

La vuelta de Belén Esteban coincide justo unos días antes de su aniversario de bodas. «Me emociona volver y verte a ti, a mis compañeros, a la señora de la limpieza. Tenía ganas de venir, lo he echado de menos, vienes de primera y ves a Patricia (la directora), a tres cámaras, a muy poca gente», comenzaba a decir la colaboradora antes de bajar las escaleras y escenificar su entrada triunfal al plató.

Además, ha insistido en que está feliz por no tener que volver a conectarse al programa a través de videollamada y ha insistido en que está deseando participar en ‘La última cena’. «No cocino mal, a ver si te enteras, estoy deseando estar en la cocina de los viernes. Me gustaría cocina con Víctor Sandoval porque me desquiciaría», asevera.

Ha tenido que quitar ‘Sálvame’

Belén Esteban ha regresado a ‘Sábado deluxe’ dispuesta a decirle a sus compañeros cómo ha vivido el programa como una espectadora más. «Ha habido comportamiento de sus compañeros que no me han gustado nada. A Kiko Matamoros se le ve un poco machista, un poco subido, se cree que su palabra es palabra de Dios, tu puedes hacer una gracia pero ya está…», ha comenzado. «A Anabel Pantoja no la entiendo porque a mi me dicen una cosa y yo les contestaría. De Antonio Montero no me gusta la manera qu le he visto y creo que hay cosas que a los amigos no se le hacen. Yo tuve una movida con él y dijo cosas que no me gustaron un pelo», proseguía.

No contenta con esto, Belén Esteban ha hecho hincapié en que no le han gustado algunas de las formas que han tenido de tratarla durante sus conexiones. «Los Kikos se ven como por encima de todo ‘Sálvame’. Me he cabreado, desde casa he visto las cosas de otra manera… he visto ‘Sálvame’ como telespectadora y no me ha gustado. He tenido que quitarlo», desvelaba.

También ha tenido palabras para el presentador, a quien ha acusado de hacérselo pasar mal durante sus conexiones desde casa. «Te has cachondeado de mí en la cocina, hay cosas que no me han gustado. Me cabreaba porque yo daba todo de mí», decía entre bromas.