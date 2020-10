Tom Brusse ha revelado el gran secreto de su novia: le fue infiel antes de entrar en ‘La isla de las tentaciones’.

La vida en la República Dominicana está resultando especialmente intensa para Tom Brusse. El joven ha sido uno de los primeros en dejarse llevar por las pasiones y ha sido infiel a su novia, Melyssa Pinto, con la soltera Sandra. Una atracción fatal a la que ya no sabe cómo poner freno. «Lo que está pasando con Sandra es porque le tengo mucho cariño, me gusta y eso no lo puedo negar. Pero mi corazón sigue todavía queriendo a Melyssa. Así que no sé… no sé qué hacer», ha confesado.

«Estaba confundido y por la noche me acerqué un poco más a Sandra», ha contado sobre los motivos por los que se fijó en la soltera. No se aventura a definir su reciente affaire con Sandra, ya que aún se siente «confundido», pero no puede negar que se siente a gusto con ella: «Yo con Sandra me siento bien. Quiero ser feliz y con Sandra soy yo. Y no puedo querer a dos personas a la vez”.

La crisis entre Melyssa y Tom antes de entrar en ‘La isla de las tentaciones’

En la última entrega de ‘La isla de las tentaciones’, Tom Brusse se ha mostrado muy sincero con Sandra Barneda. Ha reconocido que se sentiría mejor si Melyssa también hubiese echado una canita al aire. “Después de haber besado a Sandra es verdad que hubiera preferido que Melyssa se hubiera acercado a algún chico, para poner un poco la balanza en equilibrio. Es muy duro lo que estoy diciendo, pero es muy duro también”. Sin duda, «preferiría que Melyssa le hubiese besado con alguien». Admite que «no tenía que haber ido tan rápido con Sandra», pero ya no piensa dar marcha atrás. Y es que hay un detalle sobre su noviazgo con Melyssa que le impulsa a seguir hacia adelante. Tuvieron una fuerte crisis de pareja antes de entrar en ‘La isla de las tentaciones».

Cuando la presentadora le preguntaba cómo habría reaccionado él si Melyssa hubiera hecho todo lo que ha hecho él en la villa, Tom Brusse revelaba un gran secreto sobre su relación con su novia. «Lo voy a explicar. Me siento mal porque he vivido un momento muy difícil. Estábamos cada dos o tres días discutiendo. No estábamos juntos realmente. Lo habíamos dejado. Me ha puesto los cuernos con un chico«.

«No soy una persona de venganzas»

Tras realizar estas sorprendentes declaraciones, el de Marrakech ha dejado claro que nada de lo que le ha sucedido hasta ahora en el ‘reality’ es fruto de una ‘vendetta’ contra su novia. Las cosas han surgido así, y punto. «No soy una persona de venganzas. Me estoy dando cuenta de que si no hubiéramos tenido esos problemas nada de esto hubiera pasado», admitía, sin entrar en más detalles sobre la infidelidad de su pareja.

Esta semana se ha sabido un dato de la biografía de Tom Brusse. Con apenas 18 años se quedó huérfano de madre. La encargada de contar este duro episodio de su vida ha sido la tía del joven, Nathalie Brusse. En el debate del pasado martes, presentado por Carlos Sobera, Nathalie intervino en el programa por teléfono para defender a su sobrino y criticar duramente a Melissa por haberse saltado las normas del concurso para insultar a su novio, al que acusó de ser un «hijo de…».

Tom Brusse «perdió a su madre con 18 años»

«Melyssa sabe que Tom perdió a su madre con dieciocho años y ese insulto es doloroso. Ella sabía que insultar reiteradamente de esa forma a Tom le hace daño al corazón. Es muy doloroso para la familia», narraba Nathalie Brusse.»Yo te digo una cosa también. Normalmente la gente que expresa esos insultos no piensa en la madre de nadie. Es una frase hecha, algo desagradable e inapropiado, pero tampoco va con otras intenciones», le respondía el presentador y actor vasco. Ésta concluía: «Puedes tener razón, pero cuando lo dices una, dos y veinte veces, duele».