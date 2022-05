Las tentaciones han sido creadas para caer en ellas y una vez más Telecinco desea demostrar que así es al anunciar que ya están preparando las próximas entregas de ‘La isla de las tentaciones’. Se trata de uno de los formatos más exitosos de la cadena de los últimos años y pronto tendremos nuevas remesas con nuevas parejas que desean poner a prueba sus relaciones al acercarse al fuego creyendo que jamás se quemarán, para después comprobar que su vínculo no era tan fuerte y que la tentación ha sido suficiente como para olvidarse del amor. Por el momento, la cadena aún no ha presentado oficialmente a las nuevas estrellas de su reality más controvertido, pero ya hay una pareja que suena con fuerza. Se trata de Claudia Martínez y Javier Redondo, dos influencers que abren el casting que la cadena ya tiene en marcha para elegir a los protagonistas perfectos para asegurarse el triunfo, como ha adelantado ‘Algo pasa TV’.

Con ello, Mediaset y Cuarzo vuelven a apostar por ‘La isla de las tentaciones’ para amenizar su parrilla de cara a las próximas temperadas, como así han anunciado al desvelar que dos nuevas ediciones serán grabadas próximamente con las idílicas playas de la República Dominicana como telón de fondo y con nuevas parejas dispuestas a ponerse a prueba. Tal y como ha publicado ‘Bluper’, Telecinco ya tiene planeado todo para iniciar las grabaciones de la que será la quinta y la sexta edición de ‘La isla de las tentaciones’, que tendrán lugar en los meses de verano de manera conjunta para minimizar gastos y así asegurarse en recámara un éxito asegurado en audiencia, al tratarse de unos de los programas que más expectación genera entre el público, especialmente entre aquellos que lo siguen a través de las redes sociales alimentándose de memes y comentarios jocosos.

Telecinco ha encontrado el éxito en ‘La isla de las tentaciones’ y no desea incluir demasiadas modificaciones para que la receta del triunfo no varíe. Es por ello que, de nuevo, cada edición será grabado durante un mes, una tras otra, con los paradisiacos enclaves de la República Dominicana como escenario. Pero también se repite experiencia en las mismas villas elegidas en las anteriores incursiones, lo que supone un ahorro en costes de producción. Y aunque en este punto aún no han entrado a confirmar, se apostará fuerte por el programa con emisiones divididas en varias noches de la semana para así mantener a los espectadores pegados al televisor, como así sucedió en las primeras ediciones.

Un año más, será Sandra Barneda la encargada de conducir las nuevas ediciones de ‘La isla de las tentaciones’. Se trata de un proyecto que le ha devuelto la ilusión y en el que está aprendiendo mucho sobre el amor, aunque haya coincidido con el fin de su relación con Nagore Robles. Una prueba también para ella, pues debe enfrentarse a sus propias emociones al ver a los concursantes al límite sufriendo por amor, aunque también divirtiéndose jugando con la tentación.