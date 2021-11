Nico y Gal·la llevan dos años y medio de relación y varias infidelidades a sus espaldas. La pareja viajó hasta República Dominicana para poner a prueba su amor en la cuarta edición de ‘La isla de las tentaciones’ y saber si pueden dejar atrás los errores del pasado. Sin embargo, una pool party en la villa de los chicos ha hecho saltar las alarmas. Y es que Nico ha protagonizado uno de los momentos más tensos (sexualmente hablando) del último programa de Telecinco. El futbolista y una de sus tentadoras, Rosana, han dejado más que visible la tensión sexual no resuelta que hay entre ellos y que han vivido durante un baño en el jacuzzi. ¡Ay el jacuzzi. Ese lugar donde todos se dejan llevar y protagonizan los momentos más calientes del programa!

En el segundo programa hemos sido testigos de los primeros tonteos de ‘La isla de las tentaciones’

Mientras que Gal·la no está disfrutando a tope de sus primeros días en ‘La isla de las tentaciones,’, su pareja, Nico, cada vez se encuentra más cómodo con sus compañeras. Sobre todo con una de ellas, Rosana. El futbolista y su tentadora cada vez pasan más tiempo juntos, aprovechando para acariciarse y hacerse carantoñas sin esconderse. También en el jacuzzi, donde poco a poco ha subido la temperatura entre ellos, tal y como hemos podido ver en el último programa. «De normal te vas mucho antes a dormir y hoy estás aguantando. Eres peligrosa. A las tres estás en mi habitación”, bromeó Nico, con mucha intención y ante las risas de sus compañeros. Una broma que no sienta nada bien a su novia.

Y es que la química entre ellos cada vez es más visible. Algo que hasta el propio Nico ha reconocido tras la última fiesta en la casa: “Después de los primeros acercamientos con Rosana me la he comido con los ojos. La tensión sexual no resuelta en verdad a mí me gusta”. De hecho, este acercamiento entre Nico y Rosana en el jacuzzi ha hecho saltar la alarma en la villa de los chicos.

Gal·la no ha pasado bien los primeros días de concurso

Mientras que Nico se dejaba llevar con Rosana, su novia no aguantaba hasta muy tarde en la fiesta de la villa de las chicas. Para Gal·la no está siendo nada fácil los primeros días en República Dominicana. Y es que la joven teme que su novio no la eche de menos y se olvide de ella, además de que se dé cuenta de que no la quiere y se vaya con otra. La joven se esperaba que Nico iba a ser el que estuviera más triste y echara más de menos a su pareja, pero se ha encontrado con todo lo contrario. Finalmente ha sido ella la que no ha disfrutado durante las primeras fiestas de ‘La isla de las tentaciones’. A continuación, te mostramos la secuencia completa de Nico y Rosana suben las temperatura en el jacuzzi.