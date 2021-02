La canaria ha confesado que tras romper con su chico aún no lo ha olvidado: «En el fondo yo le quiero».

El debate de ‘La isla de las tentaciones’ ha estado cargado de tensiones en el plató. Lester, exnovio de Marta, ha tenido un encontronazo con la canaria, quien no parece haberlo olvidado aún. Lester, que está esperando su primer hijo con Patricia, ha protagonizado un cara a cara con su expareja. Esta le ha recordado: «No me afectó saber que tu novia está embarazada. Me alegro y creo que hasta puedes llegar a ser buen padre. No un buen novio, claro». Este le respondía: «Tú eres una buena novia, ¿no? Tú eres una maravilla».

Marta Pañate, rota: «Estoy mal porque hemos acabado mal»

Lo cierto es que hace unos días, la canaria había arremetido duramente contra el que fuera su pareja ante las cámaras. «Me da pena ese niño que viene en camino», apuntaba. «Dices a la gente por ahí que volverías conmigo». Lester respondía a sus ataques defendiéndose: «Entiendo su enfado porque estás intentando reírte de mí y he visto una burla subliminal que no me ha hecho ninguna gracia… Me impacta el show que hace, el drama que hace y el ridículo en general. El disfraz de payasa te hubiese quedado más divertido», decía, haciendo alusión al atuendo de Pinocho que llevaba puesto al otro lado del plató.

Pero los ataques de Marta han quedado atrás al volver a ver a Lester. Nada más cruzarse con él, la canaria se ha venido abajo y ha confesado que aún no lo ha olvidado. «Son tantas cosas que no sé ni por dónde empezar», admitía, muy nerviosa. En el fondo yo le quiero. Todavía te quiero… Quiero mucho a su familia. Estoy mal porque hemos acabado tan mal. Todo esto me da mucha pena y hasta te quiero dar un abrazo«, confesaba, entre lágrimas.

«No he hablado mal de Patri en este berenjenal», aclaraba Marta. Asimismo, se retractaba de sus ataques y le deseaba lo mejor en su nuevo camino como padre. «Sé que vas a ser un buen padre y a Patricia le deseo lo mejor. Dale un beso a tu familia de mi parte».

El canario, a su ex: «Me cansé de pelear contigo»

La joven, que tuvo una relación sentimental con Lester durante 11 años, ha explicado que «yo por Lester no siento absolutamente nada». Él le recordaba: «Me cansé de pelear contigo». Ella insistía: «Es verdad que estás en el podio de mis críticas, sí, pero no te creas el ombligo del mundo».

Pero aún quedaban más sorpresas en la gala. Además de la confesión de amor de Marta Peñate a Lester, el joven acabaría evitando afirmar que Patricia es la mujer de su vida. Cuando le preguntaron por esta cuestión, los asistentes en el plató se quedaron con la boca abierta.

Lester, sobre Patricia: «No sé si va a ser el amor de mi vida»

Nadie podía imaginar que con un proyecto de familia por delante con su chica renegara de expresar sus sentimientos hacia ella. No lo tiene tan claro como en principio parecía. «No sé si Patricia en cinco meses me va a mandar por saco. No sé si va a ser el amor de mi vida porque no sé cuánto voy a durar con ella», zanjaba.

Patricia, que ha hablado de sus molestias en televisión (ha dicho que no lo ha pasado «muy bien» y que ha tenido «muchos nervios, vómitos, nauseas»), seguro que se pronuncia tras esta inesperada espantada de su novio, que ha sido incapaz de hablar de ella como la mujer más importante de su vida. ¿Acaso sigue él enamorado de Marta?