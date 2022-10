“Javi es un amor, como persona es un 10. Yo lo único que necesito es que no me agobie. Si fuere de otra forma, es que yo me caso ya con él”. Así han arrancado las declaraciones de Claudia al hablar de su novio con Sandra Barneda en la hoguera. A medida que avanza la ‘La isla de las tentaciones’ , ambos jóvenes ven de manera más clara qué supone para ellos estar juntos. Se echan de menos. Este jueves hemos podido ver a Claudia reconociendo cuánto extraña a su chico. Además, por primera vez que ha podido vez imágenes de su novio en ‘Villa Paraíso’. Y las imágenes que ha visto no le han hecho ninguna gracia.

La pareja con más tirón del concurso comenzó su aventura en el reality de Telecinco porque ella quería demostrarle a él que nadie se muere de amor y que se puede ser pareja sin basar el nexo en la dependencia y sin tener que estar las 24 horas del día junto a la otra persona. Claudia dejaba claro al comienzo del programa que Javi ha llegado a hacerla sentir agobiada a veces. Pero ahora se ha dado cuenta de que está mucho más enamorada de él de lo que creía. “Creo que estará pasándolo mal», dice Claudia al hablar de Javi Claudia cree que Javi puede reaccionar muy mal si vídeos suyos con pasándoselo bien con los solteros de la casa. «Ojalá esté bien. Estoy rayadísima porque pienso que si él ve imágenes mías que no le gustan va a hacerlo él también», le ha dicho a Sandra Barneda. Esta le ha dicho que no tiene imágenes para ella: «Para no condicionar tu experiencia, hemos pensado que lo mejor es que esta noche no veas imágenes de Javi”. La que fuera tronista de ‘MyH’ se quedó desconcertada con la decisión. “No sé cómo se puede estar sintiendo él, creo que estará pasándolo mal», confesaba. «Me encantaría verlo, me encantaría ver cómo está, es mi niño”, reconocía.