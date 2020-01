Además de deseos, en ‘La isla de las tentaciones’ se va llenando de fricciones debido a la convivencia entre sus concursantes. Es lo que ha pasado entre Fani, Fiama y Andrea.

Fani, acusada de «mentirosa y falsa»

Fani ha mantenido varias conversaciones con Andrea sobre su relación con Óscar. Le ha dado varios consejos sobre lo que debería hacer, pero a la joven no le convencen las ideas de la madrileña. «Has intentado imponerme tus ideas y eres muy diferente a mí. No me gusta que me intenten convencer», le ha dicho. «No he querido imponerte nada», le respondía.

«Tienes que aceptar si yo quiero aceptar o no esa opinión», le ha recordado la joven. La discusión fue a mayores cuando intervino Fiama. «Opinas en lo de todo el mundo, pero nadie se puede meter en tus cosas», le recriminaba. La canaria cree que Fani tiene ganas de llamar la atención. «Tiene tanto afán de protagonismo que a veces patina».

La discusión tripartita acabó en insultos. «Eres una mentirosa y falsa», le espetaba Fiama a Fani. «Estoy flipando, colega. Paso de tu culo porque eres una niñata», contestaba ésta al rechazo de Andrea. «Venga, ponedme verde».

Andrea, a Fani: «Eres una persona tóxica»

Al día siguiente, Fani pidió disculpas. «He sobrepasado esa línea con Andrea y le pido perdón», reconocía. Pero Andrea reaccionó de manera inflexible: «Solo quiero tener una relación cordial, pero para mí eres una persona tóxica».

«El enfado ha sido súper injusto», se lamentaba Fani. Porque, finalmente, no llegaron a un entendimiento. «Mi relación con Fani va a cambiar», anunciaba Fiama. Andrea, por su parte, zanjó su última conversación con la madrileña con un «¡Qué insoportable eres!».