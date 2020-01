Andrea, de ‘La isla de las tentaciones’, se ha enrollado con Óscar. La novia de Ismael no ha podido evitar caer rendida ante los encantos del malagueño y termina dándole un apasionado beso.

Óscar y Andrea se besan apasionadamente

Se veía venir. Andrea y Óscar se han besado. Con ella, ya son dos las jóvenes con pareja que sucumben a las tentaciones del ‘reality’ en la República Dominicana. Fani, novia de Christofer, fue la primera en morder la manzana al besarse con Rubén. Ahora, la pareja que peligra es la de los jóvenes que se conocieron en ‘First Dates’ en 2017.

A Óscar le gusta mucho Andrea. «Lo que más me gusta es su personalidad. La veo un poco niña. Me gustaría tener algo con ella, pero me gustaría también que tuviera zanjado su pasado», ha confesado. También ha dejado claro que «para dormir con una chica me tiene que gustar. Dormir con una extraña, no».

A los besos entre ambos siguieron momentos de mayor intimidad. «Ha habido un poco de tocamientos», reconocía Andrea.

Ismael, a punto de tener algo con Andreína

Pero si Andrea ha sobrepasado los límites, Ismael está a punto de picar el anzuelo de Andreína. «Estoy en un punto crítico en mi relación con Andrea. Estoy más cerca de una ruptura que de una reconciliación. A ella le gustan las fiestas, se iba con sus amigas», decía el joven en una conversación con la venezolana. «Está cerrando una etapa, no lo quiero agobiar», ha explicado la aspirante a conquistar su corazón.

«Me sorprende y me decepciona a la vez que le pueda gustar una chica como ella», decía Andrea al ver las imágenes de su novio con la caribeña, .