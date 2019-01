La emoción de Kiko Rivera al hablar de la depresión que sufrió

3 El relato de Kiko Rivera sobre su depresión

“La causa principal o la gota que colmó el vaso fue el de adelgazar tan rápido. Pero no fue el único motivo, evidentemente. Yo he tenido durante toda mi vida muchos problemas. Se habla siempre de mi familia, los problemas familiares, sobre todo. A veces he peleado con mi hermano, preocupado por mi hermana y mi madre, ella preocupada por mí… Ya sabemos todos lo que pasa en mi familia, que se habla casi todos los días de ellos. Muchas veces soy como el que está ahí para todo. Cuando mi hermana tiene un problema me llama a mí. Casi todo el mundo cuenta conmigo, que me encanta por cierto, pero entre eso y el adelgazamiento tan rápido, la cabeza se me quedó seca. Tiré para abajo. Yo sentía que me quería morir”, ha contado visiblemente emocionado.