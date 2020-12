El futbolista Jesé Rodríguez dejó a todos los espectadores de ‘La casa fuerte’ en shock tras llamar en directo a su novia, Aurah Ruiz

La gala de este jueves en ‘La casa fuerte’ ocurrió algo inesperado y que sorprendió a toda la audiencia. Sí, la llamada de Jesé Rodríguez a Aurah Ruiz en pleno directo que nadie se esperaba. Tras sus idas y venidas y tras todas sus polémicas, el futbolista dio el paso definitivo en su relación para afianzarla y confirmarla. Una llamada que no pasó desapercibida y que dejó hasta a la propia concursante sin habla. Fue Jorge Javier Vázquez quien le daba a la noticia a la canaria de que tenía una llamada, pero ella en ningún momento se imaginaría que sería del padre de su hijo, Nyan.

Una Aurah muy sorprendida preguntaba quién había al otro lado del teléfono. «Buenas noches, bebé», le respondía Jesé. La concursante se quedó estupefacta al escuchar la voz que de su pareja: «¿En serio? ¿En serio eres tú?». «Sí, soy yo», respondía el futbolista.

Jesé llama a Aurah para apoyarla y animarla en sus horas más bajas

La canaria no está pasando su mejor momento por el concurso, ya que aunque ha intentado dejar atrás todo lo que ocurrió con Jesé y la pillada siéndole infiel con Rocío Amar, no ha podido quitarse de la cabeza el acontecimiento, lo que ha hecho que no pueda dar el 100% de ella. Aurah Ruiz no se podía quitar de su mente qué estaría pasando fuera con el padre de su hijo tras su reconciliación.

El presentador quería conocer cómo se encontraba la concursante, «La mente se te va a lo que tienes fuera. Cómo se habrán quedado las cosas fueras, qué está pasando, qué estará pensando, cómo se verán las cosas…», respondía ella. Aurah aseguraba que todo esto era por el «papá de mi hijo». La canaria no está disfrutando del concurso porque está pendiente de Jesé. Así se lo hacía saber a Jorge Javier, quién le preguntó en qué punto se encontraba ella: «Es lo que te iba a comentar. Estar así, que me decía el otro día que si llamaba, que si no… No quiero estar en cada en cada gala estar nombrándolo porque no me siento bien, eso no me hace disfrutar del concurso».

Aunque en un primer momento es Jorge Javier quien quiere hablar con Jesé, el futbolista le corta y le pide hablar con su novia: «Pónmela y se lo digo a ella. Jorge, me caes muy bien, pero yo se lo quiero decir a ella, no a ti«. Cuando Aurah escuchó la voz de su novio, se quedaba impactada, y le preguntaba en diferentes ocasiones si de verdad era él: «¿Quién va a ser? Claro que soy yo, mi amor. Escúchame una cosa, tenemos poco tiempo. Escucha lo que te voy a decir. Tienes que ganar este concurso. Escucha. He estado con bebe Nyan, está superbien«.

Jesé Rodríguez asegura que todo está bien fuera

El futbolista intentó tranquilizarla después de que ella mostrar su inquietud sobre lo que podía estar pasando fuera después de los últimos acontecimientos y de la última infidelidad de Jesé a Aurah: «Todo está bien. Si estás feliz, continúa. Si no estás feliz, no estás obligada a seguir. Pero si estás ahí, lucha hasta el final». «¿Quieres que luche?», se preguntaba Aurah. «A mí me encanta que estés feliz y estos días no lo estás«, le explicaba él. La canaria aún así quiso decirle que «Tenemos una conversación pendiente», se limitó a decir. «Ya lo sé, mi amor. Pero ya que estás aquí, tienes que hacerlo bien», respondía Jesé.

El presentador quiso aprovechar su oportunidad para hablar con Jesé y Aurah y dijo que «Vosotros estáis muy enamorados, ¿verdad?», preguntaba. «Por mi parte, siempre«, aseguró Jesé. Una prueba de amor que jamás olvidará la propia Aurah, ya que es la primera vez en la historia que el futbolista entra en un programa de televisión para demostrar su amor a Aura Ruiz. Tras esta llamada, la concursante se ha quedado más tranquila.

La primera vez que el futbolista llama a un programa

Una Aurah completamente rota y devastada ha recibido la inesperada llamada de su novio, lo que ha supuesto una grata sorpresa para la canaria. Y es que es la primera vez que Jesé Rodríguez interviene en la televisión para hablar de su relación o para tener una muestra de amor con su pareja, con la que ha tenido muchas idas y venidas durante muchos años. De hecho, han llegado incluso a verse las caras en los juzgados.