«No hay marcha atrás en la relación con mi madre», advertía Kiko Rivera antes de que comenzara el especial de Telecinco, ‘Cantora: la herencia envenenada’. Un programa que seguramente marcará un antes y un después. El DJ advertía que había descubierto algo importante sobre Isabel Pantoja. «Es tan grande lo que he descubierto que no tiene perdón de Dios».

Pisaba el plató de Telecinco visiblemente afectado reconociendo que está guerra le estaba suponiendo un duro trance: «Me siento fatal. Me parece lamentable que tenga que venir a un programa de televisión para enterarme de la herencia de mi padre». Y añadía rotundo: «Me han engañado. Me han robado a sabiendas que me estaban robando». Explicaba que su posición era muy dura aceptarla y que los papeles no mienten: «Moralmente es acojonante».

«Jamás pensé que pudiera llegar a vivir esto y que nadie, ni mi madre ni las personas que están implicadas, se hayan sentado a hablar conmigo». El marido de Irene Rosales reconocía que por supuesto echa de menos a su progenitora, pero a día de hoy no tiene fuerzas para una reconciliación: «No voy a poder perdonar a mi madre».

Aseveraba que no existe ninguna explicación lógica: «Esto que está aquí es de una persona cegada por el dinero». Y admitía que en su escala de valores primero estaba el dinero a sus hijos. Explicaba que ha confiado en su padre al cien por cien: «Creo que he podido tener el complejo de Edipo y estar enamorado de esa persona. Todo lo que me ha dicho ha ido a misa.

«No tiene corazón»

Explicaba que no podía asimilar muchas cosas que ha descubierto: «Hay muchas cosas que la gente, desconoce y yo también desconocía». Reiteraba que a estas alturas de su vida lo único que cree son las pruebas que están en los documentos que ha aportado como pruebas. Y recordaba que, como dijo su hermano Francisco en su día: «Mi madre no tiene corazón. Todo lo que ha hecho conmigo en su día es un paripé».

«Solo me creo esto. Yo esto no se lo haría a mis hijos. Una persona que quiere a otra no puede hacer algo así». Además, el DJ solo ve una solución en esta guerra: «Que se siente con mis abogados a explicarme todo esto. No tiene perdón de Dios». Añadía que durante toda su vida a antepuesto el dinero a todo lo demás.