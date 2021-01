«Tengo tres hijos maravillosos y si alguien no los quiere… una abuela que no ve a sus nietas», ha sentenciado el hijo de la tonadillera.

Kiko Rivera ha intentado ponerle buena cara a la mala situación familiar que está pasando a raíz de su guerra con su madre, Isabel Pantoja, para pasar unas fiestas tranquilas junto a su mujer, Irene Rosales, su hermana, Chabelita Pantoja, y sus tres hijos. Adentrado en el nuevo año, el DJ ha intervenido en ‘Viva la vida’ para dar la última hora sobre su relación con la tonadillera y ha confirmado que ha intentado un acercamiento con ella. Aunque ha sido a través de terceras personas, el interprete de «Cicatriz» ha desvelado que la artista ha roto todo vínculo que le quedaba con su pequeño del alma.

Kiko Rivera ha explicado en su conexión con ‘Viva la vida’ que ha intentado pasar la Nochevieja de la mejor manera posible a pesar del mal año por el que ha pasado a raíz de la pandemia, la muerte de sus suegros y el conflicto con su madre. «Esperemos que el 2021 sea un poquito mejor. Después de todo lo que ha pasado, el conflicto carece de importancia, quiero dejarlo atrás, quiero ser feliz, intentar vivir a mi manera y estar acompañado de la gente que me quiere«, comenzaba tímidamente a hablar sin querer entrar en más detalles.

Sin embargo, con el trasiego de la conversación, Kiko Rivera se ha abierto en canal y ha confirmado que ha intentado tener un acercamiento con Isabel Pantoja. Eso sí, a través de terceras personas de su más estricta confianza. «Me encantaría mantener una conversación con mi madre pero claro… He dado algunos pasos pero parece ser que no les apetece. Yo no he llamado, ha sido a través de gente e intentamos mantener una conversación y no ha podido ser. Si alguien no quiere hablar conmigo yo lo entiendo, sigo con mi vida, encima en estas fechas tan señaladas que se te ablanda el corazón… aquí no se ablanda nadie (refiriéndose a la tonadillera)», afirma.

Tras esto, Kiko Rivera se lamentaba del mensaje que le habían trasladado de parte de su madre: «No olvido a mi madre de la noche a la mañana, estoy molesto y no me apetece verla y mucho menos si ella no pone interés. Ella lo que ha dicho a terceras personas es que ya no somos familia. Si no quiere hablar conmigo… el que no quiere hablar con ellos soy yo». Asimismo, ha hecho hincapié que no ha sido su hermana la tercera persona implicada.

Dolido por toda la caña que se la ha dado a Isabel Pantoja

A pesar de no mostrarse arrepentido de haber salido a la palestra para hablar públicamente de su conflicto con Isabel Pantoja, Kiko Rivera reconoce que no le ha gustado que se haya atacado a su madre. «Cuando quieres a alguien de tu familia que no se puede hablar con ella de ninguna de las maneras porque está a la defensiva… cuando para ella yo he tenido que tomar una decisión de salir a hablar en los medios de comunicación. Quizá, después de toda la caña que le han dado a la mujer… me duele«, aseveraba.

El DJ no quiere ir a Cantora porque solo quiere estar rodeado de la gente que le quiere y ha mostrado su enfado por el hecho de que su madre no muestre tampoco interés por sus nietos. «Tengo tres hijos maravillosos y si alguien no los quiere… una abuela que no ve a sus nietas y que ellas pregunten por su abuela… No ha habido ni una felicitación de año para las niñas…», lamentaba. Asimismo, aprovechando la ocasión, Kiko Rivera ha dejado claro que mantiene una buena relación con Asraf y ha confirmado que Isabel Pantoja no ha estado sola en el último día del año: «Mi madre ha pasado una Nochevieja feliz con amigos«.