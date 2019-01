Este jueves fue una noche muy especial para Kiko Rivera. Después de emocionarse al revelar cómo vivió su dura depresión y contar que su gran apoyo en esos momentos bajos fue Irene Rosales, todavía le quedaban cosas por vivir dentro de ‘GH Dúo’. Y es que Jorge Javier comenzó diciéndole que tenía algo que contar que había ocurrido a su familia.

Kiko Rivera e Irene Rosales no sabían de qué estaba hablando el presentador, y preguntaron si había vuelto Chabelita con Omar. A pesar de que Jorge Javier diera el bombazo de que Isa y Omar iban a contraer matrimonio, no terminaron de creérselo. Pero finalmente, el presentador se dio por vencido y dijo que efectivamente no era esa noticia. Aunque tampoco sería tan raro, conociendo las idas y venidas de la pareja

Kiko e Irene mostraron su emoción al conocer la verdadera noticia

El presentador pidió que continuaran pensando, pero lo cierto es que a Kiko no se imaginaba la inesperada noticia familiar que iba a recibir en breves momentos. “Has sido tío otra vez. Tu hermano Francisco Rivera ha tenido su segundo hijo“, ha gritado con emoción el presentador. Acto seguido tanto Kiko como Irene no han podido disimular lo emocionados que estaban y han comenzado a aplaudir y a darle la enhorabuena a los recién papás.

Después, Kiko Rivera le ha mandado un mensaje: “Hermano, cuñadita, enhorabuena. Como me encantaría estar ahí para darle un beso a mi sobrino. Que haya nacido con mucha salud, super guapo y super hermoso. Estoy deseando que pasen estos tres meses rápidos para ir a conocerlo”, ha dicho visiblemente emocionado. Irene también les ha dicho que “vivan este momento con ilusión”. ¡Por fin una buena noticia para los Rivera!

