Su aventura en Honduras ha llegado a su fin. Este jueves, Kiko Matamoros se ha despedido de sus compañeros de ‘Supervivientes 2022′. Tras la salvación de Nacho Palau, los candidatos para abandonar Playa Uva eran Ignacio de Borbón, Yulen Pereira y el colaborador de ‘Sálvame’. Pero la suerte ha corrido a su favor. Al final de la gala se ha conocido la decisión de la audiencia, y el décimo eliminado de la edición era, por una ajustada mayoría, el padre de Diego, Laura y Anita Matamoros.

«Un abrazo enorme para todos. Muchísima suerte», ha arrancado diciendo al saber que debe regresar a casa. A continuación ha dedicado unas bonitas palabras a Ignacio de Borbón: «Nacho, me llevo a un amigo y lo siento así. cuando tengas 30 años y yo 75 me gustaría verte en mi casa y charlaremos. Y me contarás a dónde has llegado, que seguro que llegarás muy alto». Visiblemente apenado, Kiko Matamoros ha seguido su discurso dirigiéndose a su novia, Marta López Álamo: «Marta, quiero para el día que llegue seis flanes con nata, seis tartas de chocolate, seis ensaladillas con pan y luego, unos manolitos de chocolate de pistacho en caja de 16. Y 20 churros de San Ginés con chocolate, si es posible, para desayunar. Que te quiero mucho».

No cabe duda de que ya está pensando en los suculentos platos que tanto ha echado de menos durante su estancia en los Cayos Cochinos. Su estancia en las costas del Caribe no le han resultado del todo difíciles ni a nivel físico ni tampoco en el plano emocional. Sin embargo, no siempre ha contado con el apoyo del público. Ha sido nominado en ocho nominaciones y en todo momento ha manifestado su deseo de llegar a la final, pero ha llegado el día de despedirse de sus compañeros.

Kiko Matamoros, que ahora se deberá enfrentar al televoto en playa parásito junto a Marta Peñate, ha provocado las lágrimas de sus compañeros en su marcha, pues se ha ganado el respeto de todos ellos. En los próximos días tendrá que medirse contra la canaria para sobrevivir al palafito y poder optar a la última oportunidad de poder regresar al reality. Tras convertirse automáticamente en ‘parásito’, los espectadores deberán escoger entre la canaria o el colaborador de Telecinco para permanecer en el palafito, y cuál de ellos será el que pueda regresar como concursante de pleno derecho e incluso ganar el concurso.

De aquí en adelante, Matamoros deberá reñirse con un peso pesado de esta edición. Cabe recordar que Marta Peñate es la concursante que más tiempo lleva viviendo en la soledad de la playa Parásito. En total ha pasado cinco semanas seguidas. Falta por ver si consigue vencer al colaborador en la próxima expulsión, que se celebrará el domingo en el debate con Ion Aramendi (si es que este regresa al plató tras dar positivo en covid).