Después de 30 días de ausencia en ‘Sálvame’, Kiko Matamoros estaba convocado para acudir a ‘Sálvame‘. Sin embargo, el colaborador ha decidido ausentarse de su puesto de trabajo. Así, el programa ha arrancado con su sillón vacío. El motivo de su plantón es que tiene un «cabreo monumental» tanto con la dirección del programa como con algunos de sus compañeros, a los que no duda en «señalados con nombres y apellidos», tal y como ha indicado este martes Adela González.

Vídeo: Europa Press

Lo cierto es que a la dirección del espacio no le ha extrañado nada su actitud. Su enfado tiene que ver con el PoliDeluxe de Makoke, algunas de las preguntas que se le formularon y la actitud de algunos compañeros, como Lydia Lozano, que fue «testigo directo del juego que se traía esta gente; testigo directo porque la implicaron».

«Makoke no es ningún alma de la caridad», lamenta Kiko Matamoros

«Yo no tengo ningún problema con ‘Sálvame’. Tengo problema con cómo se hacen las cosas, aunque sé que va en el jornal. Lo que no quiero es que me quemen en la Plaza Mayor. Me están intentando hacer daño», ha explicado el colaborador en directo cuando le ha preguntado por su enfado a las puertas de su domicilio. El programa ha desplazado a un equipo en directo a su casa para conocer todos los detalles de los motivos de su ausencia. En ese sentido, ha hablado alto y claro. Para él, su exmujer «no es ningún alma de la caridad no tiene ninguna intención de hacerme ningún bien». Cree que el testimonio que ofreció Makoke en el ‘Deluxe’ «es todo falso y es indignante».

«Dijo que estaba en una especie de estado de necesidad y que no se iba de la casa por eso. Ella tiene dos casas. Te pueden echar de una y te vas a la otra», ha afirmado. Asimismo, lamenta que haya habido preguntas que se quedaron en el tintero, como la «extorsión de carácter sexual» de la que fue víctima.

Kiko Matamoros ha dejado claro que su compromiso con el programa es total: «A mí si me convocan voy. Siempre que se me ha convocado he ido». Por eso, volverá a sentarse en su sillón de ‘Sálvame’ el próximo miércoles.

La ausencia de Kiko Matamoros se produce tras un mes de ausencia. Un tiempo en el que ha estado acompañado a su novia, Marta López, en sus compromisos profesionales en Dubái. La vida de la pareja ha dado un giro de 180º grados. El pasado mes, ambos dejaban de forma temporal Madrid y se instalaban en Emiratos Árabes debido al trabajo de la modelo. Durante su estancia en Oriente Medio han disfrutando de todos los encantos del país en compañía de buenos amigos.