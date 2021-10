El colaborador se ha quejado de la arrogancia de su compañera: «Desde que llegó aquí está bajo palio».

A Kiko Matamoros, el fichaje de su compañera Carmen Borrego sigue sin convencerlo demasiado. No le gusta la labor que realiza como tertuliana. Tampoco está de acuerdo con la postura que suele tomar en los conflictos familiares, especialmente su actitud con su hermana Terelu Campos y su sobrina Alejandra Rubio. Incluso ha anunciado que tiene una información entre manos que si llega a ver la luz haría «temblar» los cimientos de una «casa»: la del clan Campos. Por ello ha aconsejado a la malagueña que encargue una casa nueva. Ella le ha respondido tajante: “No me interesan tus consejos, eres tan poco objetivo».

“Si me subo al pulpillo, la familia no vuelve a dirigirse la palabra”, advertía el colaborador de ‘Sálvame’. Sus palabras no han hecho temblar a Carmen. Todo lo contrario. Se ha mostrado muy serena: “No me preocupa, estoy tranquila, no tengo nada que temer, no he hecho ningún mal a nadie”. Y es que cree que siempre ha estado cuando se le ha necesitado y lo seguirá estando.

Matamoros, sobre Borrego: «Desde que llegó aquí está bajo palio»

“No es un problema tuyo, no lo has generado tú, es un tema que afecta a los cimientos del clan y para ella va a ser absolutamente insoportable”, insistía Matamoros, que acababa peleándose con Carmen. Así, de anunciar una posible noticia ha pasado a la queja. Para él, Carmen Borrego es «una soberbia» que va con aires de grandeza al programa. «Desde que llegó aquí está bajo palio, es intocable», ha denunciado.

La dirección del programa le ha pedido a Matamoros que se pusiera en contacto con ellos para comprobar si tan valiosa información se puede decir públicamente sin que afecte a las aludidas. «Esta información va a salir si o si, a mí callarme es difícil, pero esta información la voy a dar», puntualizaba. «La voy a dar porque esta señora a la que le sobra soberbia por todos los lados ha tenido la osadía de decirme que deje en paz a su familia».

«A tu familia lo único que he hecho es defenderla», dice el colaborador

«A tu familia lo único que he hecho es defenderla toda la vida y a lo mejor la que ha puesto en un brete a tu familia has sido tú», añadía el colaborador. Es muy amigo de Terelu y siempre ha dejado constancia de su defensa a ultranza de ella, así como de su hija. Sobre esto, Borrego ha explicado que, en efecto, «a parte de su familia» la ha arropado. Pero no desea entrar en conflicto con nadie: «Tengo claro tan claro que no, que no me voy a poner…»

La hija de María Teresa Campos ha repetido que en esta segunda etapa en ‘Sálvame’ se siente más preparada para recibir los embistes de su compañero. En este caso, el de Kiko Matamoros. «Cuando decido venir a este programa estoy en otro momento de mi vida y por eso decido venir. Me marcho porque no estaba bien y no estaba haciendo bien mi trabajo. regreso porque estoy tranquila y quiero hacer mi trabajo bien. Quiero dar las gracias porque todos me habéis recibido muy bien», destacaba. Y terminaba diciendo: «No he venido a ‘Sálvame’ a hablar de mi familia porque no me parece justo».