Después de confirmarse que sería concursante de ‘Supervivientes‘, Kiko Matamoros iniciaba con ganas e ilusión su aventura en Honduras. Sin embargo, una semana después del inicio del concurso, el colaborador de ‘Sálvame’ ha presentado una fuerte dolencia por la que se estaría planteando abandonar el reality de aventuras.

‘Supervivientes’ le ha jugado una mala pasada a Kiko Matamoros, que se encuentra débil y con molestias en el estómago. En concreto, el colaborador de ‘Sálvame’ no para de vomitar y ha sido atacado cruelmente por los mosquitos, algo que le ha dejado sobre la esterilla durante horas y ha provocado que le atendieran los servicios médicos. El colaborador tampoco ha podido hacer frente a la prueba de recompensa y reconocía ante Lara Álvarez que estaba «jodido». «Pero, bueno, animado y agradecido a los compañeros«, indicaba y aseguraba que estos habían entendido su situación y le habían ayudado mucho.

Aunque en un primer momento se ha pensado que pediría el protocolo de abandono, lo cierto es que Kiko Matamoros quiere seguir intentándolo hasta el final: «Tengo un amago de rotura en el cuádriceps, no quiero hacer un esfuerzo que me saque del concurso«. Por otro lado, el colaborador ha reconocido que echa de menos a su familia, en especial a su chica, Marta López Álamo, a quien le ha mandado un beso en la última conexión con el debate del programa. Kiko Matamoros quiere continuar hasta el final, aunque ahora mismo se encuentra «al límite» y prefiere recuperarse antes de dar lo mejor de sí.

Jorge Javier Vázquez cree que Kiko Matamoros va a abandonar

Después de ver su molestia, muchos espectadores han indicado que en la próxima gala el colaborador anunciará su abandono del concurso. Una opinión también compartida por Jorge Javier Vázquez, quien cree que no aguantará mucho más en Honduras. Lo cierto es que sus actuaciones en las primeras pruebas, de las que todavía no ha conseguido ganar ninguna y los primeros roces en la isla, parece que no hacen que el colaborador se encuentre al cien por cien en el concurso. Esto ha hecho que el presentador hiciera una premonición en directo sobre lo que cree que va a pasar en los próximos días con el concurso de Matamoros: «El jueves en la gala Kiko me ha a decir que esto no era lo que él pensaba y que quiere salir. Está a punto de entrar en un bucle, pero va a ser una gripe», ha añadido. Por su parte, sus compañeros piensan como Jorge. Lydia Lozano cree que «está desubicado». Mientras que Gema López: «Kiko aquí proyecta una imagen de un tío mucho más joven y allí tiene la edad que tiene y eso a él que es muy presumido le tiene que estar costando muchísimo».

Te interesará saber...