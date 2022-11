El reality más extremo de Mediaset comienza a recabar posibles candidatos para viajar a Honduras en 2023. Kiko Hernández ha confirmado que su nombre está entre los elegidos para participar en la próxima edición de ‘Supervivientes’. Así lo señalaba el pasado jueves en ‘Sálvame’, pero sus requisitos económicos serían muy elevados. Te contamos todos los detalles.

El colaborador tendrá que negociar con la productora para llegar a un acuerdo económico. Según señalaba su compañero Diego Arrabal estaría dispuesto a concursar si se cumplen sus aspiraciones monetarias. El ex Gran Hermano habría pedido una cuantiosa cantidad para que le veamos pasar penurias en los Cayos Cochinos. Nada menos que 35.000 euros semanales o lo que es lo mismo 140.000 euros al mes. Ahora tendremos que esperar para ver si las negociaciones llegan a buen puerto. No solo él está siendo tentado, también su amigo Fran Antón. Aunque Kiko Hernández ya ha subrayado que el actor no tiene intención de afrontar tal reto televisivo: «No va a ir», indicó sin atisbo de duda.

Kiko Hernández, ¿fichaje estrella de ‘Supervivientes’?

«La productora está muy interesada en que vaya Kiko Hernández a Supervivientes. Sería la preferencia absoluta», revelaba Kiko Matamoros el pasado mes de julio. El protagonista en cuestión ha advertido que se está planteando muy seriamente asumir este reto. Hace unos días, incluso se levantó de su silla de Sálvame para avisar de lo siguiente a la audiencia: «El año que viene voy a Supervivientes». Aunque conociendo su humor cargado de ironía, no sabemos si lo decía totalmente en serio.

Si accede a participar será el fichaje estrella de la próxima edición, de eso no hay duda. El personaje que ostenta el caché más elevado en la historia de ‘Supervivienestes’ es Isabel Pantoja. La tonadillera vivió la experiencia en 2019 como auténtica cabeza de cartel. Sin embargo, la artista tuvo que abandonar el concurso de forma repentina a pocos días de la final debido a problemas de salud. Por aquella ocasión se barajó que la cifra que recibía semanalmente la cantante ascendía a 80.000 euros. Además, muchos compañeros de Kiko Hernández se han atrevido con este gran reto. El último, Kiko Matamoros, quien bien le podría aconsejar sobre la experiencia. También han viajado a Honduras Belén Esteban y Marta López, una de sus mejores amigas.