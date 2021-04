El colaborador cree que la relación entre su compañera y su prometido hará aguas: «No te quiere. Su sueño era hacerse famoso e ir a ‘Supervivientes’ y lo ha conseguido».

Kiko Hernández ha hecho unos comentarios sobre Omar Sánchez, novio de Anabel Pantoja, que han hecho saltar a su compañera. El colaborador ha vaticinado que la relación sentimental entre su compañera y su prometido no tiene muchos visos de futuro. Y es que está convencido de que su paso por ‘Supervivientes 2021’ es una prueba de fuego en un noviazgo que llegará a su fin tras su aventura en Honduras.

El acercamiento entre el instructor de surf y Melyssa Pinto y la buena sintonía que existe entre ellos ha despertado numerosos comentarios. ¿Se gustan? ¿Podría haber algo más? Son algunas respuestas que se han planteado los seguidores del programa. Para el colaborador es una situación que podría poner en riesgo el romance de su colega, cuyo provenir al lado de su chico no ve muy halagüeño.

Kiko Hernández, sobre Omar Sánchez: «Su sueño era hacerse famoso»

«Sabía que esa relación no estaba muy bien. Su sueño era hacerse famoso e ir a ‘Supervivientes’ y ahora lo ha conseguido«, ha sentenciado el madrileño en el plató de ‘Sálvame’. «No dudo que estuvieran enamorados, dudo de sus intenciones».

Anabel Pantoja, que lo escuchaba desde la casa que comparte con el canario en Gran Canarias, llamaba al programa para aclarar varios puntos. Tajante, decía: «Lo que tenga que pasar que pase. Yo estoy segura de él. Lo que ha dicho… ha dicho la verdad. Está rallado porque no me ve desde hace tres semanas. Porque allí se le da muchas vueltas al coco y no sabe lo que estoy haciendo aquí. ¡Pero es que yo estoy aquí esperándole! ¡Cuando se ha ido me he enamorado tres veces más de él!».

«Me da una pena que me rompes el corazón», le respondía el colaborador. «Es verdad que tú estás enamorada 3 veces no…. 14 veces más que él. Pero él no. Él no sabe cómo dejarte, no sabe cómo decirte que lo dejamos». Carlota Corredera, encargada de presentar el programa, apuntaba: «No he visto a una persona con una nube más negra en la cabeza».

Anabel Pantoja defiende a su novio «No tiene nada de interés»

«Yo sé que Kiko Hernández me tiene mucho cariño y sé no querría nunca que yo tuviera al lado a alguien malo, que me hiciera daño y que estuviera por interés. Entonces, hace tres años hubiera intentado derrumbar todo. Él sabe, y lo sabe por terceras personas, que El Negro no es mala persona, que ha ido a trabajar y a currarse ese concurso y a intentar ganarlo. No tiene nada de interés», insistía. Y, procurando evitar el enfado, optaba por tomarse las dudas de Kiko Hernández con sentido del humor: «El tiempo lo dirá todo. Ojalá sea para toda la vida. Y si no, mira lo que he disfrutado en Canarias y en Pozo Izquierdo».

«Malo no es, es que no te quiere», le espetaba Kiko Hernández. Incluso se atrevía a bromear con la sevillana: «Adelántate tú y déjalo en directo». La sobrina de Isabel Pantoja comentaba que el día que se case y el sacerdote pregunte si «hay alguien que se opone a la boda… él levantara la mano. Sé que lo hace para hacerme rabiar, espero que lo haga por eso».

Por último, le formulaba una pregunta: «¿Te consta que El Negro a mí no me quiere?». Este le respondía: «Tengo mi intuición y no me suele fallar. Me consta que te quiere a ti y que quiere a varias. Te digo una cosa: No ha una pareja que haya resistido un reality». El colaborador seguía erre que erre con su discurso: «Eres muy joven para conocer chicos. Que el mundo no se acaba en El Negro. Si él tiene una vida y tú otra, no pasa nada». Y zanjaba el tema lanzaba una puntillita final: «Cuando rompan luego me daréis la razón».