4 ¿Confesaría que tiene una pareja?

Hace tiempo llegó a reconocer que “no tengo a nadie. No saldría como todos éstos que lo anuncian en su Instagram, pero si me pillan creo que seguramente lo diría sin problemas. Sería una pesadilla vivir escondido. Estar cenando en un sitio y mantener la compostura por el miedo. No me lo puedo ni imaginar”.