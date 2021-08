«¿Por qué me tienen que decir a mí con quién como y con quién dejo de comer? ¿Estamos tontos? ¡Como con quien me dé la gana!», se ha quejado el colaborador.

Desde que fumara la pipa de la paz con Carmen Borrego, Kiko Hernández está siendo objeto de todo tipo de reproches por parte de Terelu Campos y su hija, Alejandra Rubio. Ambas creen que el colaborador se está aprovechando de la matriarca del clan. La joven ha llegado a afirmar que su colega «está utilizando» a su abuela. Incluso ha rechazado la imagen que publicó Kiko en Instagram de su comida familiar con la malagueña: «Cuando veo esa foto siento que la están utilizando«

«No es la primera vez que quedo a comer con María Teresa Campos. He quedado a comer 50.000 veces en casa de María Teresa Campos. ¿Que he tenido alguna vez diferencias con Carmen y con Terelu? Sí, porque estamos en el medio y a veces estamos de acuerdo y otras no», se defendía.

«No voy a casa de nadie a engañar a nadie ni a reírme de nadie»

«Alejandra ha dicho todo, absolutamente lo que yo he hecho… Dice que Teresa Campos no sabe absolutamente nada de lo que yo voy diciendo. Como si Teresa no se enterase de nada o fuera ajena… Voy a demostrar que Teresa Campos sabe absolutamente todo lo que yo cuento y lo que yo digo», explicaba. A continuación enseñaba su teléfono móvil y mostraba sus mensajes de WhatsApp con la veterana periodista a Paz Padilla. Esta apuntaba: “Si las hijas y la nieta escucharan la respuesta que da la madre se sorprenderían muchísimo. No solo sabe lo que cuentas. Encima te dice: ta-ta-ta… y ese ta-ta-ta las subiría por las paredes”.

«Yo no voy a casa de nadie a engañar a nadie ni a reírme de nadie. Solo faltaría que tuviera que pedir permiso a ‘Viva la vida’ o a Alejandra Rubio o a Terelu para ir ver dónde puedo ir un sábado con mis hijas», añadía. «Iré las veces que me dé la gana y cuando me dé la gana. Eso de que publicito… si quiero publicitar, tengo el teléfono de 20.000 paparazzi para que me hubieran esperado en la puerta».

Indignado, el madrileño continuaba su discurso: «Una señora que ha hecho ya todo profesionalmente… Ellas me han hecho daño y yo les he hecho daño. Partimos de la base de que esto es show televisivo. Aquí todos recogemos vídeos».

«Su madre es una mujer adulta que decide libremente con quién quiere tener una velada un sábado. ¡Que yo no salto como Chabelita la valla de la casa de Molino de la Hoz y me cuelo y digo ‘que me den de comer’! Que esto es una invitación y yo acepto gustosamente pasar una tarde de sábado con Teresa Campos… Subo una foto… ¡Que no me he ido a ver a un narcotraficante ni me he ido a ver a Pablo Escobar a la Hacienda Nápoles. He ido a ver a una compañera que trabaja en Telecinco y en la Fábrica de la Tele», se quejaba.

«Si tanto ha molestado elimino la foto y le digo a Belén Rodríguez que la elimine también», espetaba. Acto seguido se metía en su cuenta de Instagram para eliminar todo rastro de su cita con María Teresa Campos en su casa de Madrid: «Venga, que quito la foto. Ya está. Acabo de eliminar la foto. Me parece curioso y me parece si fuera una persona anónima que no se la conoce. Que se tenga que borrar la foto de María Teresa Campos y se pida privacidad cuando llevamos tres portadas con su madre, que quiero volver a televisión, que quiero esto, que más allá, que me enfado con Jorge Javier… y que ahora pidamos privacidad para María Teresa… Me parece sorprendente. Pero a partir de ahora así va a ser. Y cuando vuelva a quedar con ella, si ella me dice que hagamos fotos bonitas le diré: ‘No, privacidad'».

Aunque a su compañera Paz le había mostrado los mensajes que intercambia con María Teresa, no ha contado nada sobre lo que habla con ella: «No voy a desvelar las conversaciones que tengo con María Teresa Campos». Por último, lanzaba un mensaje a la nieta de su amiga: «Alejandra, que cuando tú en el confinamiento me pedías ayuda yo ya había dicho lo de Potota. Tú me has escrito mensajes para te ayudara en ‘Sálvame’. ¿En aquel momento era justo y ahora soy injusto?… Siempre con Potota. Te quiero, Potota». Y concluía: «¿Por qué me tienen que decir a mí con quién como y con quién dejo de comer? ¿Estamos tontos? ¡Como con quien me dé la gana!».

Minutos más tarde reconocía que a pesar de sus diferencias le gustaría volver a trabajar con Terelu: «Me encantaría, no tendría problema ninguno. Me arrepiento de haber borrado la foto de Instagram. Terelu se fue de aquí muy mal y su sitio lo va a tener aquí siempre y aquí la recibimos con los brazos abiertos».