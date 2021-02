La ausencia de Kiko Hernández durante unos días en ‘Sálvame’ no ha pasado desapercibido para nadie y ahora él ha tenido que dar explicaciones al respecto.

Kiko Hernández es uno de los colaboradores de ‘Sálvame’ más habituales. En el plató no solo ha ejercido su labor de tertuliano, la dirección del programa ha confiado en él en varias ocasiones para que presente cuando ni Paz Padilla ni Jorge Javier Vázquez ni Carlota Corredera han podido estar en el plató de televisión. Este es el principal motivo que lleva a muchos de sus seguidores a preguntar dónde está cuando falta más días de los esperados a su programa.

Esto es lo que ha tenido que hacer este pasado martes cuando reaparecía en el plató de ‘Sálvame’. Kiko Hernández ha querido aclarar que a pesar de lo que muchos han comentado a través de las redes sociales, su ausencia no se debe a que haya sido contagiado por el Covid-19.

El colaborador, durante la hora como presentadora de ‘Sálvame’ de Lydia Lozano, no ha dudado en interrumpirla para hacer una importante aclaración sobre su estado de salud. Lo ha hecho porque han dicho varias cosas de él, como que ha estado enfermo de coronavirus. «Por cierto no he venido estos días no porque he tenido Covid, ni haya tenido Covid-19», aseguraba Kiko Hernández.

A pesar de que él no ha querido revelar el motivo real, ha sido la propia Lydia Lozano la que ha dado pistas sobre su ausencia de dónde y con quién ha estado estos días: «Porque te ha apetecido cogerte unos días con tus hijas», declaraba la colaboradora. Para que no contara más detalles, Kiko la interrumpía con un «bueno por lo que sea».

Pero no ha sido la única aclaración que ha hecho Kiko Hernández en su programa. En las últimas semanas, su cambio de look y su bronceado han sido muy hablados en las redes sociales. Y como hacen muchas veces en ‘Sálvame’, trasladan los debates de las redes al plató de su programa. «El moreno es por los rayos uva», explicaba, descartando que haya estado tomando en sol en algún lugar paradisíaco: «No soporto tomar el sol, es de los rayos uva”.

Su comentado cambio de look

A sus 44 años, Kiko Hernández llevaba mucho tiempo llevando el pelo completamente al natural, con las canas en estado puro, sin ningún tipo de tratamiento para matizar su color. Sin embargo, con la llegada del nuevo año se ha animado a transformar su imagen. Él mismo ha explicado que con el 2021 ha decidido renovar ligeramente su aspecto.

«Kiko, tienes que aclarar que no te has hecho nada en la cara, que pareces el hijo de Antonio Machín», bromeaba Jorge Javier Vázquez. Sin dar demasiados detalles, Kiko Hernández le respondía: «Es el 2021. Que estaba hasta las narices de estar blanco como copito de nieve. Me he dado unos UVA que me he quedado tan a gusto», soltaba ante la mirada de curiosidad de sus compañeros.