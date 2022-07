Ya solo quedan unas horas para que se celebre la boda de Kike Calleja y Raquel Abad. El reportero de ‘Sálvame‘ y su novia se darán el ‘sí, quiero’ el próximo 8 de julio en una ceremonia a la que asistirán numerosos colaboradores del programa. Muchos de ellos le han hecho llegar sus regalos. ¿Se han portado bien? ¿Han sido generosos o tacaños? ¿Han optado por dar dinero o un obsequio personal? Respondemos a las preguntas que la audiencia del espacio de Telecinco siente curiosidad por conocer…

Empecemos por Carmen Alcayde, que asistirá a la boda. La valenciana ha optado por ser práctica y ha ha hecho la transferencia de dinero a la pareja. ¿Qué cantidad les ha regalado? Ella misma lo ha desvelado: «200 euros». No parece una cantidad muy boyante, pero «es que tengo tres hijos». Alcayde está ultimando los detalles de su atuendo. Para brillar con luz propia, la periodista acudía este miércoles al estudio de un conocido diseñador en Madrid para hacer los últimos retoques al vestido que llevará este viernes en la boda de su compañero. Otra de las invitadas, Marta López, ha asegurado que la cantidad que regalará a los novios es de 150 euros (50 euros menos que lo que regala Alcayde). «Marta no ha ingresado nada, que yo sepa», ha desvelado Kike Calleja.

«El regalo que más me ha sorprendido es el de Terelu», reconoce Kike Calleja

Por su parte, Laura Fa no tiene previsto hacer regalo alguno a los novios. Está invitada, pero no asistirá a la boda: «No he pensado nada aún… Soy una cutre, ya está», ha dicho. Quien sí parece haber sido muy generosa ha sido Terelu Campos. «El regalo que más me ha sorprendido es el que me ha hecho Terelu. No voy a decir si es un regalo o es dinero, pero me ha hecho muchísima ilusión«, ha contado Calleja. Las Campos, al igual que Belén Esteban, siempre han tenido fama de ser mujeres dadivosas. Seguro que se trata de algo tan especial como sorprendente.

Cifras arriba o abajo, lo cierto es que a Kike Calleja no le importa demasiado lo que reciba de sus invitados. «No invito a la gente porque me regalen nada, invito a la gente de corazón», ha explicado. «Nosotros somos personas súper agradecidas, cada uno aporta lo que quiere o lo que puede. No queremos ganar ni un duro por la boda. Cada uno hace lo que puede». Por este motivo, le parece «súper bien» lo que cada colaborador quiera aportar como presente a los futuros marido y mujer.

Kike Calleja y Raquel Abad pondrán el broche de oro a su bonita relación rodeados de sus familiares y amigos. Entre ellos habrá un sinfín de rostros conocidos que no se perderán el día más importante para el periodista. Sin embargo, hay tres colaboradores que no están incluidos dentro de la larga lista de invitados. Miguel Frigenti, Kiko Jiménez y Canales Rivera no están invitados al enlace. ¿el motivo? Tiene poca relación con ellos. «Prefiero que venga gente más cercana. En el caso de Miguel Frigenti, para que luego diga que la boda es una mierda como dijo de su amiga Belén Esteban, paso. Si la gente se enfada o buscas una polémica que no existe…», ha expresado el reportero.

Además de Frigenti, Kiko Jiménez y Canales Rivera, habrá otras bajas. A pesar de que están invitados, Chelo García Cortés ha declinado la invitación debido a su lesión en el brazo. Tampoco harán acto de presencia ni Laura Fa ni Gema López. «La verdad es que lo he sentido mucho y me ha dado mucha pena. Mi ilusión era juntar a todos los compañeros del programa ‘¿Dónde estás corazón?'», ha confesado el periodista.