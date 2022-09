Juanma Castaño y Miki Nadal forman un excelente tándem televisivo. El primero es periodista deportivo y el segundo cómico, pero tras su paso por ‘MasterChef Celebrity‘ han podido llegar a una audiencia mucho más diversa. De hecho, este martes acudieron los dos como invitados a ‘La Resistencia’, donde hablaron de sus cuentas corrientes y donde dejaron titulares para el recuerdo. Si bien Juanma dijo entre carcajadas que su hijo le había pedido que no dijera nada que fuera viral, lo cierto es que nada ha podido hacer por evitarlo. Tras hablar sobre sus hijos, el presentador David Broncano, le preguntó por el curso en el que estaban sus hijos, pero se quedó en blanco.

«¿Cuántos años tiene el mayor?», le preguntó Broncano, a lo que él respondió que 15 años. «Entonces, está en 4º de ESO, ¿no?», una pregunta que casi deja a noqueado a Juanma Castaño, quien por su reacción no parecía saber qué le estaba preguntando. «¿Cómo?», espetó. «Es que me lío con los cursos», dijo entre carcajadas, sin saber muy bien dónde meterse. «Tiene 15 años y no ha repetido ningún curso», aclaró. «Hará BUP, luego COU…», aseguró, aunque esas denominaciones ya desaparecieron hace años.

Tampoco supo decir a qué curso iba su segundo hijo. «Pablo va a hacer ahora 12 años», respondió, eso sí, con ciertos miedos de meterse de nuevo en un complicado jardín. Horas después sus palabras fueron muy comentadas en el universo 2.0, donde no solo hubo críticas, sino también defensores del locutor de radio. «Es evidente que uno de los periodistas más prestigiosos y exitosos de este país. Estaba de cachondeo y sabe perfectamente todo lo relacionado con educación de sus hijos. Un poco de humor no hace daño a nadie», escribió uno de ellos.

El community manager de ‘La Resistencia’ ha querido dirigirse al hijo de Juanma, quien, por cierto, es un gran fan del programa, para mandarle ánimos en tono de broma. «Hijo de Juanma. Si estás viendo esto…te mando un fuerte abrazo», escribió, un tweet que, de momento, no ha tenido respuesta por parte de Juanma Castaño. El presentador suele afrontar este tipo de polémicas con humor, por lo que, a buen seguro, no estará preocupado por todo lo que se está diciendo de él tras su aparición en uno de los programas favoritos de su hijo.