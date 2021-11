Juanma Castaño y Miki Nadal se alzaron como vencedores ante un empate técnico en ‘MasterChef Celebrity’. Un tándem que ha dado mucho que hablar durante el talent culinario y que hasta la final ha servido para ver como ante todo reinaba la deportividad. Un día después de convertirse en Trending Topic se han reunido con SEMANA y han concedido una entrevista en la que han contado secretos hasta ahora desconocidos. Si bien la final se grabó hace tiempo, lo cierto es que todos los miembros del equipo, así como el resto de concursantes han guardado silencio en todo momento. Sin spoilers durante el programa, ambos han contado cómo se lo contaron a sus hijos.

Mientras bromean sobre el hecho de que «nadie diera un duro por ellos», relatan el difícil momento de rogarle a tu hijo que no cuente a nadie que su padre es el ganador del programa de cocina más visto de nuestro país. «De manera sorprendente mis hijos han dado una lección de discreción, es increíble como son. La tuya también, ¿no Miki? Es una lección para los mayores, cómo se adaptan a todo, cómo tú les encierras en una habitación y les dices que es un tema muy serio y hay que mantener este secreto. Es un secreto de la familia, sabéis esto y ha pasado esto. No se le dice a nadie y es que a nadie. Han visto la trascendencia de lo que era y para mí ha sido una lección«, ha comentado el locutor de radio sobre sus hijos, quien tienen 14 y 11 años. El mismo ‘modus operandi’ que siguió Miki Nadal con su hija de seis, quien este mismo lunes horas antes de la final le escribió una notita en la que decía ‘Papá, no te olvides que ganas Masterchef’.

La otra confesión que llama la atención es una relacionada con David Muñoz, reputado chef de nuestro país del que Juanma Castaño quería escuchar unos sabios consejos. No obstante, su amistad con Miki Nadal hizo imposible su petición: «Tenía una reserva en ‘Diverxo’ cinco meses antes de entrar en ‘Masterchef’ y justo me llamaron antes de concursar para ir. Le pregunté a David si no sabía que me metía en el programa y me dijo ‘algo me han dicho’…Le pregunté si me podía dar algún consejo y me dijo ‘Estoy con Miki’ y cogió y se piró. (…) Me dijo verde las han segado…».

Tras una noche repleta de emociones, ambos consideran que la decisión de los jueces ha sido completamente justa. «Estamos felices de compartir el premio, habíamos compartido muchos momentos, compartíamos camerino…Compartir el duelo final y el premio es el mejor colofón», ha dicho Miki. «Fue una decisión justa, fue una final preciosa. La gente la ha disfrutado…fue una final en la que hubo amistad, emoción, familia…Hemos vivido un momento muy bonito», han continuado.