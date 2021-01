Que Belén Esteban y Anabel Pantoja están distanciadas es más que un hecho. Pero, ¿cuál sería el verdadero motivo? La colección de joyas de ambas

Dos colaboradoras de ‘Sálvame’, emprendedoras y con su propia marca de joyas. Belén Esteban y Anabel Pantoja tienen más cosas en común de lo que creemos, pero a pesar de todas esas coincidencias su relación no está pasando por su mejor momento. ¿El motivo? nada más y nada menos que sus respectivas colecciones de joyas. Anabel lleva años lanzando diferentes piezas de joyería con las que ha conseguido colarse en los «joyeros» de miles de españolas; mientras que Belén hace tan solo unas semanas que se atrevió a dar este paso y lanzar su primera colección de joyas. Ahora bien, ¿qué ha pasado para que ambas se hayan enfrentado?

Es cierto que la relación entre Belén y Anabel lleva ya unos meses en el punto de mira y no está pasando por su mejor momento. Pero ahora, parece que las cosas se complican para las que fueran íntimas amigas e incluso Belén amenaza con no acudir a la boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez, que está previsto que se celebre este año si la pandemia provocada por el coronavirus lo permite. ¿Qué es lo que le ha molestado a la colaboradora de televisión para incluso no querer ir a la boda de Anabel?

Anabel Pantoja podría estar boicoteando a Belén Esteban

Este miércoles ya aseguró María Patiño y Gema López que el problema que uniría a Belén y Anabel y por el que llevaban enfrentándose durante las últimas semanas sería por la colección de joyas que la princesa del pueblo ha lanzado. Al parecer, no ha sentado nada bien a Pantoja. Según adelantaban en ‘Sálvame’ este mismo jueves, la sobrina de Isabel Pantoja podría estar boicoteando a Belén Esteban y su colección de joyas para que esta no le quite clientes potenciales y con ello el sueldo a casa.

“Anabel no está dispuesta a compartir clientes pero, sobre todo, dinero, mucho dinero. Este dinero ella no lo quiere compartir, el dinero que habría calculado que podría perder si sus compradores se dividen», decía Kiko Hernández al comienzo del programa leyendo el teleprónter. Y añadía: «Por eso ha intentado boicotearla a toda costa, Belén ahora se siente traicionada, decepcionada y dolida, tanto que se plantea no ir ni a su boda. La boicoteadora Pantoja viene para explicarnos qué ha sucedido con Belén y cuánto dinero es suficiente para romper una amistad que creíamos muy sólida”.

Anabel Pantoja ha dedicado una peineta a los que le acusan de boicoteadora

Tras las duras palabras de ‘Sálvame’ y con Anabel Pantoja en el programa estaba dedicaba una peineta a todos aquellos que le acusan de intentar boicotear a la que fuera su amiga. Pero, ¿son tan parecidas las joyas de Anabel y de Belén? Os dejamos una muestra de cada una de las piezas que las colaboradoras de televisión tienen puesta a la venta. ¿Cuál es tu favorita? ¡No te la pierdas!