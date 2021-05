«La he tratado siempre con respeto. Siempre ha habido una buena relación hasta que se unió a su pareja», cuenta el diestro.

El pasado miércoles, Rocío Carrasco reconocía que no mantenía ningún tipo de relación con José Ortega Cano, aunque insistía en que tenía cuentas pendientes con él. Unos días después de la emisión del último capítulo del documental de Telecinco, el diestro ha encontrado en ‘Viva la vida’ su turno de réplica y ha explicado el motivo por el que no mantiene ningún tipo de contacto con la hija de la que fuera su mujer, Rocío Jurado.

A pesar de que le han recomendado por prescripción médica no ver el documental producido por La Fábrica de la Tele, José Ortega Cano insiste en que para él es inevitable enterarse de algunos de los testimonios que Rocío Carrasco cuenta en televisión. El diestro incide en que siempre le ha tenido cariño a la hija de «La más grande» y reconoce que siempre han tenido una buena relación, aunque resalta que la apertura del museo dedicado a la de Chipiona supuso un antes y un después entre ellos.

«La he tratado siempre con respeto. Siempre ha habido una buena relación hasta que se unió a su pareja (Fidel Albiac) y entonces ahí es cuando ellos hacen una criba de todos los personas, entre los que me encuentro yo y la familia Mohedano», comienza a explicar. «Lo único en que yo me enfado con ella es por el museo porque sé que a Rocío Jurado le hacía mucha ilusión que cuando ella desapareciera de la vida, que la gente supiera su historia. Con toda mi buena voluntad, lo único que le he podido decir es que el museo tenía que salir adelante. Sé las circunstancias por las que no se ha abierto«, asevera.

Tras esto, el padre de Gloria Camila Ortega ha hecho hincapié en señalar a Fidel Albiac como uno de los culpables por los que Rocío Carrasco se apartó de su familia. «Siempre he tenido buen trato con él, ellos se han apartado. Ella no ha hablado con ninguno de nosotros. Sobre los problemas que ha tenido la hija de Rocío Jurado, José Ortega Cano explica que no entiende cómo no ha cogido un teléfono y se ha puesto en contacto con él o con su tía Gloria o José Antonio.

Así define José Ortega Cano su relación con Antonio David Flores

José Ortega Cano explica que nunca ha tenido una relación estrecha con Antonio David Flores y hace hincapié en que si la ha tenido ha sido por sus hijos, Rocío y David Flores. «Yo soy su abuelo, son como si fueran de mi sangre. Los quiero mucho«, indica. Tras esto, el marido de Ana María Aldón asegura que no tiene intención de tener ningún tipo de negocios con el excolaborador de ‘Sálvame’ y resalta el hecho de que este nunca le ha hecho «nada anormal» para poder estar enfadado con él.

El diestro quiere que se escuchen a todas las partes de la historia para que todos puedan dar su versión de los hechos. «Cuando acabe esto, cada uno podrá decir lo que siente. Si es verdad o si lleva o no razón, hay que darle a todo el mundo su espacio de tiempo y su sitio», finalizaba.