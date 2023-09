José Manuel Parada, en pie de guerra contra Susanna Griso y 'Espejo Público'

El pasado 21 de septiembre, 'Espejo Público' emitía un desafortunado vídeo en el que se burlaba de las visitas que ha hecho José Manuel Parada a los tanatorios tras la muerte de varios compañeros de profesión. "¿Quedará alguien vivo para despedirle a él?", se preguntaba la voz en off del reportaje del espacio de Antena 3.Ahora, el que fuera presentador de 'Cine de barrio' le ha declarado la guerra a Susanna Griso y a su programa.

"¡Qué salvajes!", ha sido una de las primeras reacciones de José Manuel Parada al ver el reportaje que emitió 'Espejo Público'. Enfadado, el comunicador no entiende que el programa de Susanna Griso haya podido dar luz verde a la pieza publicada. "¿A dónde quiere ir la antes llamada cadena triste por los que ahora han dictado para convertirla en esta basura faltándome al respeto de esta manera?", se pregunta. El colaborador de 'Fiesta' insiste en que le han hecho daño al reírse de las muertes de sus amigos y compañeros.

José Manuel Parada se siente respaldado por sus amigos, quienes también han puesto el grito en el cielo por el vídeo. "Son tantos los compañeros indignados, tanta la gente que ni conozco y han expresado su repulsa que deberían reflexionar y pedirme ya perdón. A mí, a mis muertos y a sus familiares y amigos. No podéis reíros ni de la muerte ni del dolor ajeno", insiste. Por otro lado, el que fuera presentador de 'Cine de Barrio' se dirige directamente a la presentadora de 'Espejo Público'. "Susanna Griso, me has sorprendido mucho. Tus risitas ante tal despropósito sobraban. Intenta poner orden y respeto en ese nuevo cortijo. Te dará más audiencia, pero te quita otros valores que antes tenías", admite.

Un tiempo para desconectar

En el vídeo de 'Espejo Público' también bromeaban con el hecho de que José Manuel Parada estaba "desaparecido" porque intentaron ponerse en contacto con él y no contestaba. Algo que ha preocupado a su entorno. Ante esto, el comunicado ha revelado que eso es porque tiene unos días de vacaciones. "No me ha pasado nada malo, solo tener que despedirme en muy pocos días de tanta gente que ha formado parte de mi vida personal y profesional durante tantos años", deja claro. De la misma forma, el colaborador de 'Fiesta' volvía a arremeter contra el programa de Susanna Griso: "Lamentable, está claro que este programa con sus fichajes aspira a ser el nuevo 'Sálvame'".