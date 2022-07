Han sido momentos delicados para Jorge Javier Vázquez, que ha visto como su participación en la recta final de ‘Supervivientes’ peligraba por sus problemas de salud. Hace unas semanas, el presentador tuvo que ausentarse de su puesto de trabajo por culpa del coronavirus. Sin embargo, regresó sin imaginarse que las secuelas de esta enfermedad iban a pasarle a factura e iba a tener que volver a cogerse la baja médica. Laringitis. «Quiero contar que he ido al especialista esta tarde, voy a tener que estar como mínimo fuera dos semanas porque tengo una laringitis postcovid que me impide hablar y trabajar», así lo contaba él el pasado 11 de julio. Diez después, sin que ni siquiera se pasen esas dos semanas, Jorge Javier Vázquez ha regresado a su puesto de trabajo y lo ha hecho al frente de la gala de ‘Supervivientes’.

Nada más entrar al plató de Telecinco, Ana Luque le recibía con los brazos abiertos y se ha lanzado directamente a sus brazos. La concursante todavía no había coincidido con Jorge Javier Vázquez. Aunque sí que se conocían, ya que la superviviente fue la defensora de Olga Moreno la pasada edición. El abrazo a Jorge Javier será un gesto que no le habrá hecho mucha gracia a la última ganadora debido a la guerra que mantiene con él. De hecho, las informaciones apuntaban a que la sevillana había decidido a acudir al plató a defender a su amiga siempre y cuando no coincidiera con Vázquez.