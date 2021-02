Jorge Javier Vázquez está tratando que Alejandra Rubio caiga en la tentación y acuda a ‘Sálvame’ en calidad de colaboradora para alejarse de la alargada sombra de su familia que, según él, la está perjudicando mucho

La tentación no es algo exclusivo de ‘La isla de las tentaciones’ y es que esto bien podría surgir a la vuelta de la esquina y no ser siempre un aliciente para ser infiel a tu pareja. Sino que se lo digan a Alejandra Rubio, que está siendo tentada por Jorge Javier Vázquez y no precisamente para que deje a Álvaro Lobo para caer en su red, sino que el presentador no pide exclusividad y no busca esas intenciones. Lo que la estrella de Mediaset busca es contar con ella como colaboradora de ‘Sálvame’, al entender que es un fichaje perfecto para su equipo, aunque la joven por ahora se siente más cómoda trabajando los fines de semana en ‘Viva la Vida’, bajo el amparo y protección de su madre, Terelu Campos, y, en parte, de su tía, Carmen Borrego.

Pero el futuro laboral de Alejandra Rubio bien podría dar un giro inesperado y es que Jorge Javier Vázquez está decidido a tentar a la hija de Terelu Campos para que represente al famoso clan en el plató de ‘Sálvame’. Y es que desde la huida de Carmen Borrego y la marcha de Terelu al presenciar el encarnizado ataque que recibía su hermana, una silla está libre y tiene el apellido Campos escrito con letras blancas. Atrás quedan las rencillas que el presentador y la joven colaboradora de televisión han tenido en el pasado. Ya han enterrado el hacha de guerra y tienen un pacto de no agresión que, sin duda, será aparcado cuando la ocasión lo merezca, pero ahora reina la paz y el buen rollito es evidente en el ambiente. De ahí que Jorge Javier Vázquez no dude en ofrecerle trabajo a su vera a Alejandra Rubio. Una propuesta sutil pero directa, que el presentador lanzó en directo este mismo lunes, tras ver lo incómoda que estaba la joven al lado de su tía en ‘Viva la Vida’ el pasado fin de semana.

La tensión entre Alejandra Rubio y su tía Carmen ha traspasado la televisión y fue motivo de análisis y acalorado debate en ‘Sálvame’. De ahí que Jorge Javier Vázquez encontrase el momento idóneo para plantear su propuesta de trabajo: “Alejandra Rubio, está muy bien trabajar los findes de semana, pero deberías abrir mercado y venir a ‘Sálvame’ una vez a la semana”, invitaba el presentador ante la mirada atónita de sus otros colaboradores. Él explica esta iniciativa y entiende que “Alejandra se ha dado cuenta de que está intentando abrirse hueco en la tele y no le beneficia que su tía hable de ella y tenga que sentarse a responder”.