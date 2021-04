«Yo creo que lo esencial de lo que está contando Rocío Carrasco nadie puede ponerlo en duda», opina el presentador.

Tras dos semanas de vacaciones, Jorge Javier Vázquez ha vuelto a su cortijo con motivo del estreno de ‘Supervivientes 2021’. Tras haber desconectado de la actualidad, el presentador de ‘Sálvame’ no ha dudado en compartir con la audiencia todas sus impresiones acerca del testimonio de Rocío Carrasco en su documental. Así, este fin de semana, durante ‘Sábado deluxe’, el de Badalona ha lanzado una profunda reflexión acerca de todos aquellos que están poniendo en duda las palabras de la hija de Rocío Jurado. Además, el presentador ha insistido en señalar la figura «victimista» de Antonio David Flores.

Tras ver cómo se ponen en duda todas las pruebas que está presentando Rocío Carrasco a la hora de contar su verdad, Jorge Javier Vázquez ha hecho hincapié en que el principal problema que ve es el hecho de que la cadena esté 24 horas hablando y debatiendo sobre el documental. «Hay cosas que no tienen debate, creo que hay muchas ocasiones que no deberíamos hacerlo porque no hay debate«, reflexiona.

De la misma forma, el presentador insiste que el hecho de que todos los programas de la cadena (con sus respectivos colaboradores) estén debatiendo y aportando nueva información es algo que flaco favor hace al testimonio de Rocío Carrasco. «Tanta opinión no lleva a nada«, cuenta. Asimismo, reconociendo que estaba tirando piedras contra su propio tejado, el de Badalona ha insistido en que si se está hablando tanto de la hija de Rocío Jurado puede provocar que la audiencia comience a tener rechazo hacia la madre de Rocío Flores.

«Lo que no se puede hacer es que sí estamos 24 con una persona, que lo hacemos porque nos da audiencia y nosotros somos una cadena comercial, si estamos tanto tiempo le cogemos manía. La ves llorar y dices: ‘¿Otra vez?’. Pero la responsabilidad también la tenemos nosotros», sentenciaba. «Yo creo que lo esencial de lo que está contando Rocío Carrasco nadie puede ponerlo en duda, es la parte más importante. El resto de detalles, para mí, son anecdóticos. Lo importante es conocer el testimonio de una persona contando algo tan difícil de testificar y ahora lo estamos descubriendo», finalizaba.

De la misma forma, y después de que le sacaran a coalición las palabras de Antonio David Flores en donde siempre aseguraba que el presentador tenía animadversión hacia él, Jorge Javier ha asegurado que nunca ha entendido los comentarios del excolaborador puesto que, a pesar de que no han sido amigos, siempre han tenido una relación cordial. «He trabajado aquí con él y me he llevado muy bien con él… Hemos tenido ‘colegueo’, nos hemos reído mucho dentro y fuera… Y él siempre en los platós se ha victimizado a la hora de hablar de mi«, aseveraba.

La conversación de Jorge Javier Vázquez con Rocío Carrasco

Tras la emisión de los episodios de ‘Rocío, contar la emisión para seguir viva’, Jorge Javier Vázquez ha tenido la oportunidad de volver a habla con Rocío Carrasco. Cabe recordar que un día antes del estreno, el presentador confirmó que había tenido una llamada de 40 minutos con ella en la que la notó con un tono de voz muy diferente que al que estaba acostumbrado.

Así, hace unos días, según explica el presentador de ‘Supervivientes, encontró a la hija de Rocío Jurado feliz y riéndose a carcajadas con él. «Le conté una cosa y tal, y la escuché reírse a carcajadas. Yo nunca la había escuchado ni verla reírse. Me impactó. Yo la imagen que tengo de ella de antes (del documental) es la de una mujer cansada y agotada. El otro día la escuché reírse por primera vez, y a mí me da la sensación, y es una deducción que hice anoche, que yo creo que ella con esto ha pasado página totalmente y nosotros estamos con el raca-raca, raca-raca, con la cosa de que somos más viejos y también más ridículos», expresaba.

«Me impresionó además que con todo lo que se ha dicho y se ha escuchado en estas semanas, yo creo que ella algo sí que ha visto, te juro que en ningún momento pronunció una frase malintencionada. Entendía perfectamente que cada uno tuviese su opinión. No se la veía cabreada o resentida«, ha aseverado.