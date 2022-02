Rosa Benito lleva tiempo indignada con Jorge Javier Vázquez. Desde que este la llamara «cuñada viuda de Rocío Jurado», la colaboradora de ‘Ya son las ocho’ no ha ocultado su enfado con el que fuera su compañero en ‘Sálvame’. Recientemente, el catalán se dirigió a ella con ese apelativo, y su comentario ha hecho saltar a la de Torrejón. «Ayer yo me contuve porque lo tengo que hacer. Porque a mí me duelen las cosas también y lo dije ayer… Me jorobó cuando yo oí a este señor decir que soy la viuda de Rocío Jurado, me pareció vergonzoso, que igual se lo ponen mañana, y más vergonzoso me pareció que ella se riera», apuntaba.

Ante la reacción de Rosa Benito, el presentador ha respondido de manera tajante en su programa. Sereno, ha explicado que decidió llamarla “la cuñada viuda de Rocío Jurado” porque es un término que «acuñó Bob Hope». Y aclaraba: «Para mí es la cuñada viuda de Rocío Jurado, no la cuñada viuda». El catalán ha aclarado que fue un lapsus. Su intención era llamarla “cuñada viuda”, pero la llamó solo “viuda” sin doble intención: “Se me olvidó añadir ‘la cuñada’, pero pensaba que estaba haciendo referencia al mote que le habían acuñado. Para mí es la cuñada viuda y creo que Rocío Carrasco también, ni caí en la cuenta de que decíamos eso».

Rosa Benito: «Gracias a Dios no soy viuda»

«Entiendo que ella le molesta, pero no lo hice con la intención de ir un paso más allá”, añadía. Lo cierto es que a la tía de y Rocío Carrasco no le gustó nada que Jorge Javier Vázquez la llamara de un modo que ella considera despectivo y fuera de lugar. También le ha molestado que más que su sobrina “se callara” porque para ella el momento “se ensució: “Me pareció vergonzoso y más que ella se riera porque esa es su madre. Me parece vergonzoso que ella, como hija, se lo permita”. E insistía: «Soy muchas cosas, pero lo que no soy es viuda, y doy gracias a Dios y menos de Rocío Jurado”.

Ahora, el presentador ha puesto los puntos sobre las íes desde el plató de ‘Sálvame’: «Es una chorrada». Sin embargo, sí ha dado especial valor al hecho de que Benito haya hecho referencia a ella como “este señor”: «Lo que más me ha molestado es que la cuñada de se refiere a mí como este señor». Tampoco le ha gustado demasiado que lo haya acusado de tener “poca vergüenza”. Jorge Javier ha enviado un mensaje en directo a su excompañera. Le ha pedido que no se tome todo tan en serio: “Oye, que soy ese señor que con poca vergüenza. Nada cariño, a ver cuándo nos vemos… ¡Hija, que es una chorrada!”.

Jorge Javier, a Rosa Benito: «Eres muy grande… el apelativo de cuñada viuda se te queda corto»

“Ahora no sé si llamarla la cuñada viuda o la viuda, me lo voy a pensar”, terminaba diciendo. “Rosa, eres muy grande y esto no te lo quita nadie, creo que el apelativo de cuñada viuda se te queda corto. Eres la viuda de Rocío Jurado”.

Tras la emisión de ‘Montealto: regreso a la casa‘, Rosa Benito ha manifestado su cabreo con su sobrina. No entiende cómo Rociíto no dio la cara por ella cuando Jorge Javier la llamó «cuñada viuda». Porque ella es «madre, cuñada» y «hermana». En sus últimas apariciones públicas ha tratado de tender puentes con ella, pero a día de hoy no parece que ninguna esté dispuesta a dar su brazo a torcer. La madrileña insiste en estar orgullosa de cada una de las decisiones que ha tomado. Considera que nunca le ha fallado a nadie: «De lo más orgullosa que estoy en mi vida es de haber parido, tengo cuatro hijos maravillosos, y de ser buena gente. No he fallado a mi gente jamás«.

«Mi cuñada para mí es sagrada», dice Rosa Benito

De su amor hacia Rocío Jurado también se siente especialmente orgullosa. La quiso con toda el alma. «He vivido con ella y he tenido muchas cosas… Puedo hablar de todos los que me dé la gana, pero mi cuñada para mí es sagrada y si por eso soy la viuda, soy la viuda, pero me pareció vergonzoso que ella como hija lo permita(…) He tenido muchas conversaciones y muchos momentos buenos y malos con ella, como su separación de Pedro, cuando dejó la casa… y ni esto he contado», ha zanjado.