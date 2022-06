Llevaba días sin aparecer en televisión, lo que ha hecho despertar las dudas sobre los motivos de su ausencia. ¿Estaba de vacaciones, quizás? Pues no. Resulta que no se ha ido de viaje. Este jueves se ha confirmado que la causa por la que no se ha puesto delante de las cámaras es una enfermedad. Jorge Javier Vázquez ha dado positivo en covid, por lo que tendrá que estar unos días alejado del trabajo. El presentador no estuvo al frente de la segunda edición del ‘Sálvame Mediafest’, el especial musical en el que los colaboradores de ‘Sálvame’demostraron sus dotes artísticas. Su su lugar fue ocupado por Nuria Marín y Adela González, encargadas de amenizar el espectáculo. Tampoco podrá presentar ‘Supervivientes’ ni el ‘Deluxe’, por lo que le darán el relevo sus compañeros Carlos Sobera y María Patiño, respectivamente.

La noticia se ha confirmado de forma oficial a través del perfil de Twitter de Mediaset España: «Por su positivo en covid, Jorge Javier Vázquez no pudo participar anoche en la segunda edición del ‘Sálvame Mediafest’, hoy será sustituido en la gala de ‘Supervivientes’ por Carlos Sobera y mañana estará al frente del ‘Deluxe’ María Patiño

La noticia del positivo en Covid de Jorge Javier Vázquez se produce un día después del aparatoso accidente de moto de Pipi Estrada. El periodista deportivo tuvo una colisión con un taxi mientras conducía su motocicleta. Por suerte, no fue nada grave y ya se encuentra en casa, pero se llevó un gran susto. Estas fatalidades se suman a la ya denominada ‘maldición de Sálvame’, que ha tenido lugar después de que Paz Padilla abandonase el programa tras un tenso cara a cara con Belén Esteban, a lo que siguió un despido fulminante de Mediaset.

La maldición de ‘Sálvame’ azota a los colaboradores

En los últimos meses, parece que a los miembros del universo ‘Sálvame’ les persigue el mal fario. Primero fue Belén Esteban la que tuvo que pasar por quirófano tras una aparatosa caída en la que se rompió la tibia y el peroné. Tras su incidente tuvieron luar otra serie de dramáticas desdichas: la rotura de radio de Lydia Lozano después de sufrir una caída en casa y la fractura -también de radio- de Chelo García Cortés como consecuencia de un resbalón en el plató de ‘Sálvame Mediafest’. Otro de los afectados por la oleada de desgracias de los miembros de la plantilla del programa es Miguel Frigenti, que ha estado ingresado en el hospital aquejado de fuertes dolores. El periodista, que lleva una temporada padeciendo problemas de salud, llegó a sufrir un percance en pleno directo.

El presentador de ‘Sálvame’ lleva varios meses de gira por los teatros españoles, donde no deja de cosechar éxitos gracias a su obra ‘Desmontando a Séneca’. En una entrevista reciente en el programa ‘El taxi de Onda Madrid‘ hablaba de sutrabajo en televisión y su futuro en Telecinco. «He trabajado mucho, he sufrido mucho, me ha lucido todo mucho, pero llega un punto de mi vida en el que no quiero nada que no me haga feliz. Fuera, fuera. Hay gente en mi profesión que trabaja mucho y no le luce nada. Dan ganas de sentarlos y decirles ‘déjalo, que por mucho que tu quieras, si los demás no quieren, no vas a poder, déjalo’”, decía.