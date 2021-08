El presentador se ha dirigido a sus compañeros para superar «la tormenta» que azota al programa: «Quiero que sigamos entreteniendo y que sigamos acompañando a la gente».

El 31 de agosto de 2021 será recordado en la historia de ‘Sálvame‘ por dos importantes motivos. El primero de ellos es que Carlota Corredera se ha derrumbado durante la emisión del programa, superada después de meses siendo cuestionada tanto por la audiencia como por algunos compañeros por su postura respecto al testimonio de Rocío Carrasco en su documental. El segundo, el llamamiento de Jorge Javier Vázquez en directo para pedir a sus compañeros que sumen fuerzas para salvar al programa de una crisis sin precedentes.

Después de semanas ocupando todo tipo de titulares y siendo objeto de diversas polémicas, el programa de Telecinco atraviesa sus horas más bajas. Podría decirse que el declive comenzó el día que la dirección decidió despedir a Antonio David Flores, un día después del estreno de la docuserie de su ex. Aquello marcó dos claros frentes en las líneas de opinión del espacio: los que estaban a favor de la hija de Rocío Jurado y los que, como Kiko Matamoros, han mostrado recelo a sus palabras. Desde entonces se han sucedido las críticas, tanto a Carlota como a ‘Sálvame’ en general, por gestos como echar del plató a Antonio Montero tras decir que Carrasco es una «mala madre» o despedir en directo a Antonio Canales.

«Quiero que luchemos por ‘Sálvame», asegura el presentador

Ante este panorama, Jorge Javier Vázquez no ha ocultado su preocupación. «Estoy un poco inquieto por lo que está sucediendo», ha admitido. «En todos los años que llevamos de programa no recuerdo un terremoto tan profundo. Está siendo complicado». Así ha instado a sus colegas a trabajar de manera conjunta para hacer frente al tsunami mediático que rodea al programa. «En estos momentos estoy feliz con ‘Sálvame’. El programa es un fiel reflejo de la vida y jamás me había sentido tan identificado con un programa. Y quiero luchar por él y que todos luchemos por él. Y que sigamos entreteniendo y que sigamos acompañando a la gente», ha dicho. «Las dificultades lo que nos hacen es unirnos, plantearnos cosas, luchar y seguir adelante. Lo importante es seguir adelante y seguir siendo felices», ha recordado a los colaboradores este martes durante su intervención en directo en el programa.

El catalán ha hecho esta petición pública y rápidamente se ha convertido en uno de los temas más buscados de las redes sociales. Muchos usuarios han agradecido su participación, así como sus palabras de ánimo. Otros han criticado sus palabras. Pero en ningún caso su breve aparición televisiva ha pasado desapercibida.

Jorge Javier envía unas palabras de ánimo a Carlota Corredera: «Me parece valiente decir que no estás bien»

«Tengo muchas ganas de hablar contigo porque seguro que me va a ayudar. Ayer me dieron mi primer premio y dije que era un premio que llega en un momento de enorme desgaste personal y profesional porque, efectivamente, lo que lleva pasando aquí desde hace meses a todos nos pasa factura. A unos más, a unos menos. No te lo voy a negar, este verano para mí personalmente ha sido mi peor verano en ‘Sálvame», le ha dicho Carlota Corredera a Jorge Javier.

El presentador se ha dirigido a la gallega con mucho cariño para animarla a hacer frente a este delicado momento: «Para superar este tipo de situaciones, y yo he pasado varias, lo fundamental es reconocerlo y decirlo en público. Y no intentar esquivar la crisis y decir ‘estoy fatal y todo esto me está afectando’. Coges aire otra vez, impulso y continúas. Me parece muy valiente decir que no estás bien. Me parece una señal de gran valentía». Por último destacaba: «Lo importante es seguir adelante y seguir siendo felices. Te envío todos mis besos. Muchísimo cariño. Recuerda que todo esto pasará».