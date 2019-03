María Jesús Ruiz y Antonio Tejado han pasado de un extremo a otro en apenas unos días. Si la semana pasada aprovechaban cada segundo para besarse en cada rincón de la casa de ‘GH DÚO’, este martes han protagonizado una sonada discusión que ha necesitado la intervención de Jorge Javier Vázquez.

Todo ha comenzado con el regreso, por el momento temporal, de Candela Acevedo, que aprovechaba para, con el permiso de Jorge Javier, revelar información del exterior sobre los supuestos líos que Antonio había tenido fuera. “Me fuiste infiel muchas veces Antonio. Admítelo. Te puedo dar nombres: Ambrosia, Eva, una chica de mi pueblo, y Amor Romeira”, le dijo a su ex.

Aunque lo desmintió todo, sobre todo la parte de Amor, al final el sobrino del María del Monte terminó muy enfadado y amenazando a su última pareja con emprender acciones legales contra ella: “Esto se llama calumnia, difamación y demanda”.

La parte más fuerte estaba, sin embargo, por llegar. Antonio reconoció que había utilizado a María Jesús para darle celos a Candela, lo que no sentó nada bien a la exMiss. La discusión fue subiendo de tono hasta trasladarse al baño, donde Candela se fue con María Jesús seguidas de Antonio, que manteniendo las formas, le reprochó a la modelo su comportamiento.

La sorpresa llegó poco después cuando, de nuevo en el sofá, Ruiz acusó a Tejado de haber tenido ido de forma “muy violenta verbalmente, avasallando y diciéndome a mí barbaridades”. “Fíjate cómo estaría este señor que se ha tenido que poner las manos atrás porque se conoce, para que no haya ningún tipo de riesgo porque sé perfectamente que tú eres capaz de todo, tú sí que eres capaz de todo”, soltó.

Fue entonces cuando Jorge Javier, viendo que el ex de Rosario Mohedano amenazaba con abandonar el concurso, decidió tomar cartas en el asunto y pararle los pies a María Jesús. “Vemos continuamente los vídeos, hay un equipo atento a todo lo que sucede en la casa, no creo que hayas tenido, de verdad, una reacción adecuada. Me acaban de confirmar de nuevo, mi directora, que la historia no es tal y como tú la has contado”.

A pesar de la bronca que recibió María Jesús, Antonio seguía muy afectado por lo que le había dicho su examiga y no dejaba de repetir que quería abandonar el concurso. Para evitarlo, el programa le dio una pequeña sorpresa, llevarle al confesionario para poder hablar con su madre, María José. Entre lágrimas, el andaluz recibió los ánimos de su progenitora, que le pidió que siguiera dentro del programa. “Lucha, ríete, haz reír. Te queremos”, le dijo.

