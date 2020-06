Jorge Javier Vázquez ha revelado en ‘Sálvame’ que ha sido protagonista de dos videos que circulan por las redes en los que se simula su asesinato. El presentador ha revelado esta información a raíz de su enfrentamiento en directo con Antonio Montero por culpa de las diferencias ideológicas entre ambos.

El de Badalona y el reportero se enfrentaban esta tarde en el plató de Mediaset a raíz de unos comentarios del periodista respecto al término fascismo. Una palabra que Montero considera «que se utiliza con mucha facilidad» y que asegura conocer bien. «Fascismo es igual a VOX, y es que no hay otra«, decía Jorge Javier. «Fascismo eres tú», le respondía Montero, con dureza. «Puedo dar clases de fascismo», señalaba. «Se utiliza con un fin propagandístico, intentando utilizar a la gente de derechas de ser poco menos que matadores de judíos y exterminadores. Cuando nos llamáis fascistas es como si quisiéramos matar a los maricones, a los judíos y a los negros. Y es mentira. Y por mucho que lo decís nunca va a ser verdad. Nunca he oído a VOX decir nada contra las personas de las que estamos hablando».

Bronca en ‘Sálvame’ por cuestiones ideológicas

En el debate también intervenía Kiko Matamoros, quien ha asegurado a Montero que no tiene «ni puta idea» de lo que es el fascismo. La discusión viene de lejos. Porque durante el confinamiento, Montero ya había sido recriminado en directo por Jorge Javier por manifestar sus ideas políticas. «Sé mucho de fascismo. Fascismo con los comunistas de Camboya que asesinaron a 20.000 personas. Cuba, Venezuela. Puedo dar clases de fascismo», le recordaba. «No hablemos de tonterías. ¿Hablamos en serio o de cachondeo?». Y le espetaba a Matamoros que no tenía ni idea de lo que hablaba porque él no tiene estudios universitarios: «Tú ni siquiera has terminado tu carrera».

En medio de la discusión, el de Badalona ha compartido con los espectadores un documento que había llevado al plató «por si acaso lo tenía que utilizar». Los papeles recogían una cita que le había enviado «una persona» con la que ha estado «hablando de la tolerancia y de la intolerancia». Se trata de una cita sobre uno de los filósofos más prestigiosos del siglo XX. ‘La paradoja de la tolerancia fue escrita por el austriaco Karl Popper en 1945. Es una paradoja enmarcada dentro de la teoría de la decisión», leía Vázquez. «La paradoja declara que si una sociedad ilimitadamente tolerante su capacidad de ser tolerante finalmente será reducida o destruida por los intolerantes. Popper concluyó que, aunque parece paradójico, para mantener una sociedad tolerante la sociedad tiene que ser intolerante con la intolerancia».

Jorge Javier revela haber sido asesinado en dos vídeos

A continuación ha revelado: «A propósito del día que te corté tu discurso por lo de ‘rojos y maricones’, que creo que es un discurso fascista, si quieres también me denuncias a mí, el 1 de mayo y el 3 de mayo, en días diferentes, tuve que ir a la policía a denunciar dos vídeos en los que a mí se me aparecía asesinando con una escopeta utilizando imágenes de ‘Sálvame’ y en cuanto se me disparaba con un arma de fuego aparecía una multitud aplaudiendo con la bandera española enfervorizada”. Al escuchar a su compañero, Montero ha expresado que considera el montaje audiovisual «del todo reprobable» y que «lo condeno absolutamente. Condeno cualquier clase de violencia aquí y en cualquier sitio».