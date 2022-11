Desde que se destapara que le prestó 100.000 euros a Kiko Hernández la friolera cantidad de 100.000 euros, Belén Rodríguez está en el punto de mira. El primero en reconocer que se siente decepcionado con ella por haber contado algo tan personal ha sido el colaborador. Pero otros compañeros de la cadena también se sienten defraudados. Es el caso de Belén Esteban o Jorge Javier Vázquez. Este ha revelado que la ha bloqueado y que, de momento, no quiere volver a hablar con ella. «¡Que se vaya a la mierda!», dice.

El motivo que ha provocado el enfado del presentador tiene que ver con las maneras con las que le respondió la periodista en una conversación privada. «El lunes por la mañana me pidió un favor para un amigo. A mí se me pasó porque tuve que ir a la editorial, estuve haciendo entrevistas», ha comenzado diciendo el de Badalona. «Me vine a trabajar y luego estoy grabando ‘En el nombre de Rocío’ y a las cinco de la tarde recibo un mensaje que yo únicamente cogí el móvil y le mandé una nota de audio: «Belén, vete a la mierda». Entonces ella el mensaje que me envió fue todavía peor. Y la bloqueé porque no me lo merezco».

«Belén Rodríguez no tiene cabida en mi vida», asegura Jorge Javier Vázquez

«Si hay una persona que ha dado la cara por ella he sido yo durante muchísimos años. He sido una persona que he intentado que en los programas de televisión la contraten. Me he partido la cara por ella», continuaba. «En estos momentos de mi vida necesito relaciones que no me desconcentren, sanas, y que no me estén provocando continuamente ansiedad, decidí bloquearla con toda la lucidez del mundo. No quiero que le vaya mal y la quiero muchísimo. Pero Belén Rodríguez no tiene cabida en mi vida. Y no tiene cabida durante mucho tiempo. Sabía perfectamente que era un momento en el que yo estaba necesitando y ella es profundamente injusta con las personas que mas la cuidan».

«Yo lo siento mucho, pero yo como amigo ya no puedo dar más. Y como no puedo dar más, digo hasta aquí«, lamenta Jorge Javier. «Sé lo que he vivido y lo que diga la gente me la sopla profundamente. Por mucho que contemos aquí no saben de la misa la media». El presentador cree que «ella tiene que arreglar una serie de cosas en su vida». No está dispuesto a dejarle pasar mensajes como el que le envió, porque le hizo daño: «El mensaje es de una profunda humillación y un ataque a lo más profundo de tu dignidad como ser humano, digo: ‘Chata, hasta aquí hemos llegado».

«Yo estoy trabajando y recibo un mensaje de estas características y pienso: ¿Dónde está la amistad aquí?», lamenta el catalán. Este lunes se ha enterado de que Belén Rodríguez ha dejado de seguirlo en Instagram, a lo que ha reaccionado reafirmándose en su decisión: «¡Pues otra vez que se vaya a la mierda! Mira, yo aguanto muchísimo, pero cuando a mí se me rompe algo y se me ataca de manera que considero totalmente injusta y vejatoria, si viene de alguien que conoce mis inseguridades, mis miedos que me conoce al dedillo y que sabe perfectamente qué tipo de cosas me tiene que decir para hacerme daño, esa persona desaparece de mi vida».

Jorge Javier está convencido de que Belén Rodríguez no contando detalles de su amistad o de lo que ha sucedido entre ellos: «Conozco a Belén y no es de esas personas que va a estar en un plató diciendo cosas. Ella conoce mi vida al dedillo y sé que no va a contar nada de mi vida. A Kiko lo adora profundamente y de las Campos, lo que haya podido decir, te lo dice a la cara».