El fichaje de Sonsoles Ónega para el nuevo reality de Telecinco causó muchísima sorpresa en redes sociales. De cronista política la periodista pasó a presentar ‘Ya es mediodía’ y ahora su carrera volvía a dar un giro de tuerca al conocerse que ella será la encargada de presentar los debates de ‘La casa fuerte’. No obstante, este no era el único bombazo. También se pondrá al frente del último debate de la actual edición de ‘Supervivientes’, a pesar de que Jordi González ha presentado cada uno de ellos con una alta cuota de pantalla. Poco después de que viera la luz esta novedad, el catalán abandonó las redes sociales de manera fultimante. ¿El motivo? Era completamente desconocido, por lo que inevitablemente los usuarios de Twitter lo atribuyeron al malestar de Jordi González tras sentirse relegado. Horas después ha sido el propio presentador el que ha explicado la verdadera razón por la que ha querido tomar distancia.

Tranquilo y sin dar importancia alguna a lo sucedido, Jordi se ha confesado sobre su drástica e inesperada decisión. «No ha pasado nada, simplemente he tenido sobredosis de información durante estos más de 100 días de reality y me apetece desconectar. Para ello, necesito desvincularme de las redes de manera temporal durante mis vacaciones. En septiembre, con la vuelta al trabajo, volveré a conectarme», ha explicado en exclusiva a ‘Yo Tele’. Declaraciones con las que deja claro que cerrarse su cuenta de Instagram tan solo ha sido un movimiento temporal, por lo que una vez que se reincorpore al trabajo regresará al universo 2.0. Ahora tan solo tiene intención de darse un respiro tras varios meses de muchísimo trabajo y éxito y lo cierto es que sus vacaciones son más que merecidas.

No es el primer famoso que después de algún tiempo toma esta determinación, pues reciben muchísimos mensajes diariamente en sus perfiles, por lo que, de vez en cuando, se oxigenan de este modo. Se puso el grito en el cielo después de su enigmática despedida, ya que sus palabras fueron interpretadas como un hasta siempre. «Creo que la gratitud, si no se expresa, no vale nada. Quiero dar las gracias de corazón a Paolo, Manolo, Jaime, Paco, Pedro, Alfredo, Ángelo, a Cristina… por la confianza que han depositado en mí. Ha llegado el final de este capítulo 14º de ‘Conexión Honduras’. Yo os digo muchas gracias y nos vemos… más pronto que nadie», dijo instantes antes de finalizar el programa.

Sin embargo, él niega esas especulaciones y asegura que volverá en el mes de septiembre al ruedo. Su contrato con la cadena todavía tiene mucho carrete, por lo que ni mucho menos está desvinculado de Mediaset. Lo que todavía no ha eliminado ni cancelado ha sido su cuenta de Twitter, la cual tiene abierta, aunque es muy poco activo en ella. Prueba de ello que hace más de cinco meses que no tuitea.

Ahora hay muchos ojos puestos en saber cómo funciona el nuevo equipo que forman Jorge Javier Vázquez y Sonsoles Ónega en televisión. Son la nueva apuesta de Telecinco y, aunque para Sonsoles es un terreno en el que todavía no se ha estrenado, lo cierto es que los espectadores están deseosos de que comience su andadura en los realities. Es una cara nueva y posee una profesionalidad más que de sobra para triunfar en cualquier espacio, no obstante, no conoceremos las cifras conseguidas hasta que debute. Ella, por su parte, se muestra muy ilusionada con la oportunidad que le han ofrecido y todo lo que han confiado en su valía como profesional, por lo que, a buen seguro, dará todo de ella para que el reality de ‘La casa fuerte’ resulte ser un éxito y alcance la repercusión que tanto ella como el equipo del programa espera. Todavía se desconocen muchos de los nombres que formarán parte de él, tan solo la primera pareja, la cual fue anunciada por Sonsoles este jueves en prime time: Maite Galdeano y su hijo, Cristian Suescun.

Jordi González, empañado por la polémica

Por el momento, se desconoce cuál es su proyecto televisivo más próximo. En los últimos años Jordi González ha estado al frente de numerosos realities como ‘Gran Hermano‘ o ‘Supervivientes‘, ya que alcanza un gran porcentaje de share. Eso sí, no se ha librado de las críticas en redes sociales. Una de las últimas está relacionada con supuestamente haber alarmado a los concursantes con el coronavirus. «Estoy serio, estoy triste, porque las cosas no están yendo bien. Pero no hablo del concurso, hablo en general», espetó. Poco después el propio Jordi fue consciente de las críticas y trató de justificarse en pleno directo: «He dicho que las cosas van mal, porque no va bien. No quiero transmitirles angustia, pero tampoco voy a ser imbécil como para decirles que estamos contentos, porque no lo estamos»