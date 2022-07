Joaquín Prat ha hecho doblete este lunes en Telecinco. Además de continuar con su labor como copresentador de ‘El programa de Ana Rosa’ ante la ausencia de la jefa, el presentador ya ha ocupado de forma oficial el que será su próximo encargo tras la inesperada marcha de Sonsoles Ónega a Antena 3. Tal y como se enteró en directo el mismo día que se anunció la salida de su compañera de la cadena, Joaquín Prat iba a convertirse en su sustituto al frente de ‘Ya es mediodía’, pero la premura del anuncio le impidió tomar posesión de su nuevo puesto de trabajo en Mediaset hasta este lunes, cuando por fin ha ocupado la silla principal.

Lo ha hecho con humildad y con la firme intención de continuar el legado que Sonsoles Ónega ha dejado en ‘Ya es mediodía’ tras su marcha, así como por Marc Calderó, que se encargó de hacer de enlace entre los presentadores ante este cambio de fichajes. Joaquín Prat es conocedor de que sus antecesores han dejado el listón bien alto, de ahí que el inicio de su primer programa ha venido acompañado con una humilde afirmación que parece haber despertado la simpatía de los más escépticos entre tanto cambio: “Hoy debuto en este santo programa, espero estar a la altura de estos fantásticos colaboradores y de un equipo formidable como el que tenemos. Sean pacientes conmigo, ya me iré soltando”.

Pero el hecho de que Joaquín Prat sea el nuevo presentador de ‘Ya es mediodía’ le ha obligado a decir adiós a otros de sus grandes proyectos en Mediaset. Parecía muy cómodo en su papel como conductor de ‘Cuatro al día’, programa de Cuatro que había revitalizado hasta convertirse en referente de información por las tardes. Un papel que ahora ha tenido que ceder a otra compañera de ‘El programa de Ana Rosa’, Ana Terradillos, que ahora será la presentadora del programa vespertino. Un cambio de papeles que pilló también por sorpresa a la sustituta de Ana Rosa Quintana, que cogía el testigo con pesar por despedirse de la audiencia de las mañanas, pero con fuerzas renovadas para conquistar las tardes_ “Ha sido un verdadero honor ocupar esta silla, la silla de la reina de las mañanas. Gracias Ana, gracias Chelo, gracias Unicorn, gracias Mediaset por habernos dejado desempeñar este proyecto y gracias a todo el equipo que me ha ayudado y me lo ha hecho facilísimo”, se despedía.

A la vez, Joaquín Prat se mostraba apenado por tener que dejar ‘Cuatro al día’ para aceptar la oferta de ‘Ya es mediodía’: “Espero que ‘Cuatro al día’ te dé tantas satisfacciones como me ha dado a mí y espero que disfrutes de esta nueva etapa tanto como la he disfrutado yo. No tengo ninguna duda de que ‘Cuatro al día’ se queda en las mejores manos”, se despedía de su compañera. Y es que la salida de Sonsoles Ónega de la cadena ha dejado a sus compañeros con la incertidumbre en el cuerpo con cambio de papeles y programas que este lunes termina por materializarse con Joaquín Prat en ‘Ya es mediodía’ y Ana Terradillos en ‘Cuatro al día’.