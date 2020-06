Este jueves se celebró la gran final de ‘Supervivientes’ con Jorge Pérez proclamándose ganador en una final de infarto contra Ana María Aldón. En tercer lugar quedó Rocío Flores y Hugo Sierra se quedó a las puertas de subir al podio de la final tras perder el televoto contra el ganador de la edición más extrema de ‘Supervivientes‘ . Algo que no pareció sentarle nada bien porque incluso acudió ni a la fiesta posterior que todos los años se celebra tras la gala final. Suponemos que este año habrán tomado todas las medidas de higiene y seguridad pertinentes tras la pandemia que estamos todavía viviendo. Joaquín Prat ha querido dar su opinión al respecto después de conocer que Hugo no asistiera a tal evento.

Joaquín Prat asegura que el comportamiento de Hugo Sierra fue «lamentable»

Tal y como han asegurado en ‘El programa de AR’, a esta fiesta acudieron todos menos Hugo Sierra. «Feo detalle. Mira que yo quería que ganase Hugo pero muy feo detalle«, ha comenzado diciendo Joaquín Prat. Y añade: «Muy lamentable. Es que no entiendo». A pesar de que el presentador ha querido ponerse en su lugar asegurando de que «entiendo a que la gente competitiva no le guste perder. A mí tampoco me gusta perder». Para Joaquín Prat fue muy feo el detalle de «no estar el momento en el que reconocen a un compañero tuyo como ganador con un 81% de los votos, aunque fuese con un 51%, es una cuestión de elegancia y educación. Creo que no estuviste fino, amigo mío«, ha seguido contando el presentador que se ha mostrado muy molesto con la actitud de Hugo Sierra después de quedarse a las puertas de la gran final de ‘Supervivientes’.

En el citado programa, también han contactado con la madre de Hugo Sierra que ha explicado el motivo por el que el concursante no acudió a la mencionada fiesta tras la final en el complejo hotelero donde estuvieron alojados antes de la gran final. La madre asegura que «hay una razón de peso por la que él no estuvo en ese momento final. Algo que vio injusto y él dará sus explicaciones en el debate«, cuentan desde ‘El programa de AR’. Tras conocer esta información y después de que también hablaran de la intención de Hugo Sierra de abandonar definitivamente la televisión, Ana Rosa Quintana le ha lanzado una pullita: «Los directivos de la televisión se están arrancando los pelos porque Hugo ha dejado la televisión», ha sentenciado la periodista en su programa.

El mensaje de Jorge Javier Vázquez a Hugo Sierra

Durante su despedida después de quedarse cuatro, Hugo Sierra dio un discurso en el que anunció que dejaba la televisión: «He estado reflexionando estos días y los realities no son para mí. Soy el ganador de esta edición. Dejaré de hacer realities. Me dedicaré a mi profesión. Hasta aquí llegó mi historia televisiva porque no tengo el temple para esta historia», anunciaba el que fuera concursante también de ‘Gran Hermano’. Unas palabras que ni el presentador ni los colaboradores se creyeron. Además, esta declaración hizo que Jorge Javier Vázquez estallara contra él.

«Tu discurso me lo creería… Ahora tienes la pataleta de ‘no voy a participar en un reality. Te vas como el gran perdedor de esta edición. Si algo ha quedado claro en esta edición es que no sabes perder. Me gustaría tener un padre que me dijera que en la vida también hay que saber perder», le soltaba el presentador, ya que no se creía el discurso de Hugo Sierra tras quedar cuarto y no subir al podio de la final de ‘Supervivientes’.

«Llegar al número cuatro de una edición tan extrema como ésta es una auténtica maravilla, es para sentirse orgulloso. Una derrota forma parte de la vida y puedes sentirte muy orgullo de hasta donde has llegado. Una cosa que tampoco entiendo de ti es que si algo nos tiene que enseñar la vida es lo contrario a esa frase de ‘yo soy así’ que dices. Decir no voy a cambiar es el primer paso para no cambiar nada y para no aprender nada», espetaba Vázquez. «Eres un auténtico coñazo de tío, pero eres mi coñazo. Me encantas. Me ha encantado tenerte en este programa. Tengo muchas ganas de saludarte en persona», zanjaba el presentador tras el comportamiento de Hugo Sierra en la gala final.