Desde que se confirmara la relación entre Antonio David Flores y Marta Riesco, la reportera de ‘El programa de AR’ está en el punto de mira. Si bien es cierto que ella ha asegurado no querer hablar del tema, no convertirse en protagonista y seguir haciendo su trabajo como hasta ahora, son algunos de sus compañeros quienes aseguran que ha sido la propia Marta quien por los pasillos de Telecinco ha ido contando los detalles y los datos sobre su romance con el ex Guardia Civil. Marta Riesco asegura no querer convertirse en protagonista. Sin embargo, este tipo de acciones la ponen en el punto de mira. Algo que no le ha sentado nada bien al propio Joaquín Prat, que en pleno directo le ha cantado las cuarenta y le ha dado un aviso.

Joaquín Prat confirma que Marta Riesco va contando los detalles de su relación con Antonio David Flores

Como hemos dicho anteriormente, algunos de las personas que trabajan en Telecinco han ido aportando datos sobre la relación de Marta y Antonio David, asegurando que ella era la fuente de esta información. Ella asegura no haber contado nada, pero Joaquín Prat, enfadado, la pone en entredicho. El presentador «lamenta darle la razón a algunos compañeros que vienen hablando de lo que se va diciendo por los pasillos. Y de lo que algún protagonista dice por los pasillos».

Joaquín Prat hace una recomendación a la reportera de su programa: «A ese protagonista le digo o le recomiendo que deje de hablar del tema si verdaderamente quiere que casi que se pasa o se corra un tupido velo. Y yo le digo a Marta que es mejor que lo cuentes y lo cuentes todo a que lo cuentes por los pasillos porque algunos no queremos saber estas cosas y no las contamos. Pero hay otros que sí y entonces las cuentan. Entonces la bola se va haciendo cada vez más grande», ha continuado diciendo muy molesto con la situación.

El presentador se muestra enfadado por la actitud de la reportera

«¿Entonces a qué jugamos? ¿A no hacer la bola más grande o a cada vez hacerla más grande? Lo digo para situarme yo y saber lo que puedo o no puedo contar», ha espetado Joaquín Prat sobre el mencionado tema. Y es que desde que ella confirmara su relación con Antonio David Flores, aseguró que quería mantenerse al margen y no dar detalles sobre su romance. Por este motivo, el presentador no entiende que sí los vaya contando por los pasillos de Mediaset sabiendo que la mayoría de ellos se van a filtrar y su noviazgo va a seguir dando de que hablar. ¿Quiere o no quiere Marta Riesco que se deje de hablar del tema? Sea como fuere, de momento ya se ha llevado un toque de atención por parte de Joaquín Prat.