Joaquín Sánchez, capitán del Betis, ha tomado la decisión más difícil de su carrera. El futbolista se retira del campo, aunque lo hará en junio de 2022, pues esta es la fecha en la que termina su contrato. «Es difícil y creo que buscar el momento indicado para hacerlo en una profesión en la que has vivido desde pequeñito es muy complicado«, ha dicho en ‘El Hormiguero’. Le acompaña la ilusión todavía, pero él tiene claro que ha llegado el momento de despedirse de la que ha sido su verdadera pasión. «Muchos dicen que debe hacerse cuando estás arriba, en lo alto, pero ahí es cuando estás disfrutando y cuando quieres seguir», ha continuado el deportista.

Añorara mucho su día a día y es que ha estado toda su vida ligado al mundo del fútbol, donde ha encontrado grandes amigos y, sobre todo, mucho éxito. Eso sí, no se quedará de brazos cruzados, sino que el gaditano será presentador de un nuevo programa de Antena 3 llamado ‘Joaquín, el novato’, un formato en el que el mejor ingrediente será su humor. Si bien todavía tiene mucho que aprender de esta profesión, lo cierto es que contará con grandes maestros, entre otros, con Pablo Motos, a quien ya le ha pedido algunos consejos para triunfar. «Quiero que tú me enseñes a ser un pedazo de presentador», ha dicho Joaquín frente a millones de espectadores. «Como presentador, me encantaría que mi primer maestro fueras tú, el mejor. Una entrevista me tienes que ofrecer, que he venido aquí 15 veces…», añadió con su característico humor.

El futbolista está feliz con este giro, aunque reconoce tener vértigo ante la que es una aventura desconocida para él. «Vamos a seguir como futbolista porque lo de presentador no sé cómo va a salir… Lo mismo lo ‘peto’ que me tengo que ir de España. Es una sensación de vértigo», ha comentado. Asegura que está siendo una experiencia maravillosa y que tanto él como el equipo están disfrutando al máximo de un formato que promete robar carcajadas. Pero ¿qué invitados tienen cabida en este espacio? Al parecer, pasarán por allí humoristas, cantantes y deportistas de todas las disciplinas, pero su identidad es todavía una incógnita.

Mientras Pablo Motos intentó despejar esta incógnita, Joaquín se lo puso muy difícil y no desveló ningún nombre en primicia. «Quiero que la gente se sienta identificada conmigo. Yo dejo el fútbol y quiero seguir trabajando y aprendiendo profesiones. Tendré gente muy top, de los mejores cocineros, los mejores pilotos… Si me compras un piso en la Castellana igual te suelto algún nombre», espetó entre risas.