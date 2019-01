5 Risto: la única persona que ha sacado de quicio a Jesús Vázquez

Los presentadores han recordado un complicado episodio que vivieron en el plato de Operación Triunfo, en el año 2009, cuando Risto realizó un sonado comentario que Jesús calificó de “homófobo” y “grosero”. “Eres la única persona que me ha sacado de quicio en un plató”, ha revelado Jesús. Risto ha reconocido que su comentario fue desafortunado y que lo hizo por su guerra con los productores de Gestmusic. “Ellos pensaron que me podían condicionar e inducir mi voto. Esto lo he dicho aquí por primera vez”, ha revelado. Fue entonces cuando pensó que Jesús Vázquez se posicionaba en medio de ese conflicto.