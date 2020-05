El paso de Elena Rodríguez por ‘Supervivientes’ ha supuesto un antes y un después en la vida de sus hijos, Adara y Aitor Molinero. Y todo después de que la concursante se abriera en canal y confesara la mala vida que le dio una de sus exparejas. En concreto, la madre de la ganadora de ‘GH VIP 7’ se rompía en el puente de las emociones al sentirse culpable por haber metido en la vida de sus hijos a una persona que no se portó bien con ellos.

Tras esto, los dos hermanos se sentaron en ‘Sábado deluxe’ para recordar aquellos horribles años y hablar de un tema que han preferido no tratar en profundidad. «Lo pasamos mal, vivimos con miedo. Yo al ser más pequeño pude borrarlo y seguir con mi vida», comentaba el hermano pequeño de Adara. «Vivimos episodios muy duros juntos. Le teníamos tantísimo pánico que llegó un momento en el que no hacíamos nada para no darle motivos para que nos pegara», proseguía.

Tras escuchar las duras declaraciones de sus hijos, Jesús Molinero no pudo evitar dejarlo atrás y se pronunció sobre este difícil episodio a través de sus redes sociales. «Pase lo que pase jamás vayáis a ningún sitio a hablar mal de un padre, al igual que hago yo con mi familia, incluidos mis hijos, que jamás lo he hecho. No creo que nadie se merezca esto sobretodo cuando solo conocéis una versión descafeinada e intoxicada. Apoyo a Hugo y Adara también», indica el padre de la joven en su cuenta de Instagram.

Asimismo, después de todos los comentarios que recibió quiso matizar algunas de sus palabras y aseguró que tanto él como su hija están apoyando a Sierra para que gane el reality de aventuras de Telecinco. «Nadie se pregunta por qué sigue hablando mal de mi», continuaba.

No contento con ello, y después de escuchar algunas declaraciones de Jorge Javier Vázquez, Jesús Molinero quiso acabar su reacción a las declaraciones de sus hijos lanzándole un dardo envenenado al presentador. «No entiendo la animadversión que declaras públicamente hacía mi. Me expreso por aquí porque me da la real gana. Bebéis y desbrozáis cada comentario que hago sin tener que personarme en ningún sitio. Ojo, sin criticar al que acude. Cada uno gana dinero como puede» finaliza.

Jorge Javier Vázquez se indigna con el hermano de Hugo Sierra

Poco antes de la intervención de Adara y Aitor, ‘Sábado deluxe’ hablaba de las últimas horas de ‘Supervivientes’. Antes de comentar las novedades, Jorge Javier explicaba que el hermano de Hugo Sierra había dejado plantado al programa de Telecinco y sin haber dado ninguna explicación sobre su ausencia. «Bruno Sierra nos ha dejado tirados como a una colilla sin ninguna explicación. En medio de la escasez de transporte aéreo desde Mallorca, donde reside Bruno, el equipo de producción de este programa encontró un billete en el único avión que en estos momentos vuela de Mallorca a Madrid a un precio completamente desorbitado y por supuesto se reservó una noche del hotel en Madrid», comenzaba a explicar el catalán.

“Todo este trabajo en equipo buscaba que todos y cada uno de los finalistas de ‘Supervivientes’ tuviesen un representante apoyándoles. Pero la defensa de Hugo quedará desierta porque si algo hemos aprendido de los hermanos Sierra es que cuando dicen que no quieren a alguien, de nada vale pedir explicaciones«, finalizaba enfadado.

Adara vivía asustada

Adara ha confesado que ella vivía «asustada» e intentaba tapar «las cosas porque era una mujer maltratada», además, recuerda que se encontraba «triste continuamente». En aquel momento, el padre de Adara y Aitor, Jesús Molinero, era consciente de lo que pasaba y denunció los hechos ante la policía. Por otro lado, la de ‘Gran Hermano’ también ha afirmado que nunca vio a este hombre maltratar a su madre, pero sí recuerda actos agresivos hacia ella: «Una vez íbamos en el coche y tiró el teléfono por la ventana». Estos hechos han marcado, inevitablemente, su carácter que ella misma reconoce en ocasiones es impulsivo: «Intento protegerme antes de que pase nada».