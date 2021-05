Jesús Castro no está contento con su paso por ‘MasterChef Celebrity’ y es que siente que fue tratado de manera injusta para crear tramas paralelas que nada tienen que ver con el concurso de cocina

Son muchos los famosos que tienen ciertos reparos a la hora de participar en concursos y realities, dado que se alejan de su profesión en la que se sienten cómodos para abrirse al público de par en par, mostrando facetas de su intimidad que hasta ahora estaban ocultas. Muchos de ellos optan por experiencias televisivas menos intrusivas en cuando a su esfera privada, como son los talent shows, esos programas en los que el talento prima por encima de las tramas personales, como puede ser ‘MasterChef Celebrity’. Un programa blanco, que no suele caer en polémicas, pero que parece no haberle dejado un buen sabor de boca a Jesús Castro, que ahora que se ha presentado la nueva remesa de famosos que participarán en la nueva edición ha decidido romper su silencio sobre lo que vivió entre los fogones de las cocinas de TVE.

Hay quien entiende ‘MasterChef Celebrity’ no solo como una oportunidad de mostrar sus dotes culinarias, sino también para poder ganar popularidad, llegar a un público más amplio y reflotar sus carreras profesionales. En el caso de Jesús Castro, no tuvo apenas oportunidad de brillar en su edición del programa y le costó mucho adaptarse a la mecánica del concurso. De hecho, esta situación le provocó vivir una mala experiencia y es que ahora, un año después, no ha tenido reparos en dejar claro que no todo es tan bonito como lo pintan. Desde el inicio se percató de que ese no era su sitio y que en ‘MasterChef Celebrity’ no lograría llegar muy lejos, siendo uno de los primeros en abandonar las populares cocinas.

Jesús Castro no logró congeniar con sus compañeros, pero tampoco lo hizo con el jurado, quien se lo puso especialmente difícil a la hora de valorar su valía, capacidad y desempeño como chef. Jordi Cruz, además, tendría algún prejuicio sobre él y desde el minuto cero le puso entre las cuerdas, creyendo que forzando su reacción no solo mejoraría en la cocina, sino también le daría un juego extra para enganchar al público con una trama atractiva. Unas circunstancias que le hicieron pasar un mal momento personal y, encima, cree que no logró aprender demasiado. “Mi experiencia fue nula”, asegura el intérprete de ‘El Niño’, en respuesta a preguntas de sus fans en sus redes sociales. “No me adapté al tipo del programa y a las teclas que tocaban para ellos tener contenido”, denuncia el actor, que siente que no fue tratado de la misma forma que al resto de sus compañeros de experiencia.

Jesús Castro no se ha andado con medias tintas y no ha tenido reparo alguno en dejar constancia de que en ‘MasterChef Celebrity’, al menos con él, primó más el contenido que podría dar llevándole al límite con comentarios duros por parte del jurado, que poner en alza sus dotes culinarias. ¿Se repetirá en esta nueva edición que está a punto de estrenarse? Estos son los concursantes oficiales de la nueva edición del talent culinario.