Parece que 2022 es el año maldito en ‘Eurovisión‘. España ha vivido una polémica con la elección de Chanel sobre grupos como Rigoberta Bandini o Tanxugueiras. Tiempo después, Alina Pash decidía no representar a Ucrania en el certamen tras las críticas en redes sociales. Y finalmente, la UER prohibía a Rusia su participación en el festival tras el ataque bélico contra su país vecino.

Cuando parecía que el festival estaba cerca y ya no podía ocurrir nada más, Israel sorprende con una mala noticia, que han comunicado a través de redes sociales. Michael Ben David, cantante seleccionado para representar a dicho país, no podrá cantar su canción «I.M.» en Turín el próximo mes de mayo.

El comunicado de Israel

Según el tuit que se ha lanzado KAN, la televisión pública israelí, «debido a la huelga del Ministerio de Relaciones Exteriores, el GSS no puede proteger a la delegación israelí en Festival de la Canción de Eurovisión y, por el momento, la delegación israelí no participará en el Festival de la Canción de Eurovisión 2022 en Turín». Además, a la respuesta de un seguidor que comentaba que se podía usar la opción de emitir la actuación desde su país en directo, el perfil de la televisión afirma que «se están barajando todas las opciones». Lo que sí ha querido dejar claro la televisión pública es que «nosotros no podemos responsabilizarnos de la seguridad de la delegación».

A pesar de esta noticia, el mensaje que ha lanzado la televisión pública es esperanzador, ya que incluye las palabras «por el momento». Esto significa que, en caso de que la huelga se desconvoque, Michael Ben David podría llegar a actuar encima del escenario del Festival de Eurovisión.

Pero esta no es la primera ocasión en el que la sombra de la retirada sobrevolaba sobre el cantante, pues un medio nacional filtraba hace un tiempo que Michael había amenazado al canal público con retirarse por desacuerdos con su equipo. Ynet, medio israelí, señalaba que si «entiende que hay decisiones que lo privan del derecho representar a Israel con dignidad, no irá».

Te interesará saber...