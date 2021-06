La tonadillera no ha podido evitar emocionarse y ha hablado abiertamente sobre la relación que tenía con la de Chipiona.

La emisión del documental de Rocío Carrasco ha reabierto viejas heridas y ha traído a la actualidad algunas de las incógnitas que siempre sobrevoló por la vida de Rocío Jurado. A lo largo de muchos años, se ha especulado con la relación que mantenían «La Más Grande» e Isabel Pantoja. Han sido muchos los que han salido a la palestra a hablar sobre su sonada enemistad. Sin embargo, gracias a ‘Top Star’, la tonadillera ha despejado todas las dudas y ha hablado alto y claro sobre su relación con la de Chipiona.

Este sábado, Laura Gallego, una de las concursantes de ‘Top Star’, se presentaba al programa con una gran carta de presentación: cantó sus versiones de las canciones de Rocío Jurado en la boda de Rocío Carrasco y Fidel Albiac. Tras esto, y después de interpretar frente a Risto Mejide, Danna Paola e Isabel Pantoja, uno de los temas de la de Chipiona, la tonadillera no podía evitar emocionarse al escuchar a la concursante.

Mirando hacia arriba, Isabel Pantoja aseguraba que la cantante que estaba sobre el escenario del programa presentado por Jesús Vázquez se parecía mucho a Rocío Jurado, no solo por la voz, sino también porque «hacía lo que quería en el escenario«. Tras esto, la madre de Kiko Rivera no dudaba en darle un consejo a la participante y le pedía que intentara ser ella misma: «Tienes tanta facilidad y eres tan maravillosa que tendrías que ser tú».

Ante estas palabras y al ver los ojos vidriosos de la tonadillera, Risto Mejide planteaba una pregunta que durante años ha acompañado a las dos cantantes. «Siempre he pensado que os llevabais mal», decía el publicista. Isabel Pantoja negaba con la cabeza y con la voz entrecortada hablaba abiertamente sobre la que fuera su compañera en los escenarios años atrás. «Nunca en la vida, ¡jamás! La echo muchísimo de menos«, comenzaba a explicar.

Casi sin poder hablar, Isabel Pantoja reconocía que lo pasó muy mal tras la muerte de Rocío Jurado en 2006, algo que aún no ha podido superar. «Todavía no puedo escucharla cantar. Así es. Era mi compañera», decía al borde del llanto y sin poder seguir articulando palabra mientras que los allí presentes no dudaban en ovacionarla.

‘Top Star’ está mostrando el lado más humano de Isabel Pantoja, quien en cada entrega muestra una faceta nueva. Este mismo sábado, la tonadillera se emocionaba al recordar lo mal que lo ha pasado debido a la situación de emergencia sanitaria a partir de un importante mensaje de Risto Mejide a uno de los participantes. «En este país hemos pasado una pandemia sanitaria, económica y la de la soledad. Es terrible. Ahora estamos saliendo del túnel y empezamos a ver un poco de luz. Canciones como la que has cantado nos dan esperanza», comentaba.

Kiko Rivera solo quiere que su madre acepte que se ha equivocado

La emisión de ‘Top Star’ llega un día después de que Kiko Rivera se volviera a sentar en ‘Deluxe’ coincidiendo en la semana en la que ha ratificado su demanda contra su tío Agustín. En su charla con Jorge Javier Vázquez, el DJ confesaba que al ver que iba en serio, su madre intentó propiciar un acercamiento con su hijo a través de los abogados. Para que este se produjese, el marido de Irene Rosales puso como condición que la cantante debería entregarle los enseres de Paquirri, algo que la tonadillera se negó a aceptar.

Kiko Rivera está pasando por un mal momento y reconoce que solo quiere que su madre reconozca que se ha equivocado al actuar y tomar determinadas decisión. Él está dispuesto a seguir hacia adelante para conseguir acabar con sus problemas. «Ahora lo que quiere es chantaje emocional, ella conoce algunas partes de mí pero este Kiko no lo conoce. Le estoy pidiendo un gesto de cosas que tienen que estar allí (Cantora), si no me lo da, por algo será, no quiere arreglarlo», sentenciaba.