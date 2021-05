«El doctor me observó y me dijo que me tenía que volver a meter en quirófano para quitarme un hematoma», ha explicado.

Irene Rosales ha tenido que pasar de nuevo por el quirófano por una operación de pecho. Una intervención que no revestía mayores complejidades y que buscaba solucionar un desgarro en una de sus prótesis, pero que finalmente se complicó. La mujer de Kiko Rivera ha contado el susto que se llevó cuando tuvo que volver a ser intervenida poco después.

La colaboradora, en videoconferencia con ‘Viva la vida’, ha explicado que tenía que operarse tras una complicaciones en una sus prótesis mamarias y decidió hacerlo cuanto antes. «Tenía que ser antes de verano por la recuperación y luego es más complicado por el calor». En un primer momento, todo salió salió de forma adecuada. «Me fui a casa al día siguiente y todo muy bien, pero después empecé a notar un dolor. El doctor me observó y me dijo que me tenía que volver a meter en quirófano para quitarme un hematoma».

Ha reconocido que se asustó y que su cuerpo tiende a reaccionar mal a las operaciones. Todo el equipo continúa muy atento a día de hoy y ella tiene que seguir con la recuperación. «Estoy bien, es verdad que todavía no puedo moverme mucho ni hacer muchos movimientos», ha asegurado. Un percance que ha coincidido con el reciente viaje de Kiko Rivera a Nepal para grabar un capítulo de ‘Planeta Calleja’. «Yo elegí la fecha más rápida que me dio el doctor pensando que me iba a recuperar pronto», ha comentado al respecto la sevillana.

A pesar de que su marido no pudo estar a su lado en ese momento, se ha visto muy arropada por toda su familia: «Ha estado cuidándome mucho y el equipo ha estado atento las 24 horas del día». Eso sí, desde que regresara el DJ se ha volcado en mimos con su mujer. «Desde que ha llegado no ha parado de cuidarme». A la pregunta de si había recibido una llamada por parte de su suegra, Isabel Pantoja, para preocuparse por su estado, la colaboradora ha sido tajante: «A mí no me tiene que llamar. No tenemos relación».

El conflicto con Anabel Pantoja

En plena guerra contra Isabel Pantoja, Kiko Rivera también se ha enemistado con su prima, Anabel. «Los dos tenían cositas que hablar y él ha explotado. Tengo que decir que no tengo nada que ver con que lo hayan solucionado», ha comentado Irene sobre este nuevo enfrentamiento. El DJ aseguró a los micrófonos de ‘Sálvame’ que esta no le aportaba nada, pero finalmente optó por pedirle disculpas de forma pública. Fue decisión de Kiko tratar el tema y buscar un entendimiento según su mujer. «Yo le recomendé a los dos que solucionaran las cosas. Yo soy de solucionar los problemas a la cara y tener una conversación».