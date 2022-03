‘La noche D’ vuelve con una tercera temporada a Televisión Española, y diversos medios hablan del sustituto de Dani Rovira tras anunciar su baja del formato. El Confidencial Digital anuncia que entre los posibles nombres se encuentra Eva Soriano, mientras que FormulaTV avanza que Inés Hernand presentará el espacio. Pues aunque las dos versiones son contradictorias, no por ello son menos ciertas. Según ha podido saber SEMANA en exclusiva, ambas cómicas presentarán juntas la nueva temporada del espacio de entrevistas de La 1.

La experiencia de Inés Hernand, que inició su andadura en redes sociales, no es poca en Televisión Española. La joven ha presentado el formato ‘Gen Playz’ en la plataforma digital del ente, mientras que también se apostó por ella para ejercer de anfitriona del Festival de Benidorm. Además, fue una de las protagonistas del especial ‘¿Quién se ríe ahora?’, también emitido a través de Playz.

Por otro lado, Eva Soriano está de plena actualidad después de finalizar su andadura por la novena edición de ‘Tu cara me suena’ este mismo viernes. Además, la joven ha sido colaboradora de espacios como ‘Las que faltaban’ en Movistar Plus+, además de ejercer como presentadora del programa de La 2 ‘Ese programa del que usted me habla’ y el actual morning show de la cadena de radio Europa FM ‘Cuerpos especiales’, en el que trabaja junto a Iggy Rubín.

Dani Rovira decidió dejar el formato por trabajar en nuevos proyectos

El programa ‘La noche D’, que actualmente está renovado por una tercera temporada, estuvo conducido en sus dos etapas anteriores por el cómico Dani Rovira. Aunque en un principio el actor estaba de acuerdo en seguir formando parte de este formato de The Good Mood y The Pool, finalmente decidió no firmar la renovación debido a que quería dedicarse a nuevos proyectos profesionales a lo largo de 2022.

Te interesará saber...