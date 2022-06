Imanol Arias recula y pide perdón: “Ha sido impropio de mí, fruto de un calentón”

Tras las repercusión que han tenido sus incendiarias declaraciones sobre el final de la serie ‘Cuéntame cómo pasó’, Imanol Arias ha decidido matizar sus palabras y pedir disculpas públicamente. Y lo ha hecho con una extensa carta en la que expone, punto por punto, en qué se ha equivocado.

«Publico esta fotografía de #Brigada central cono escenario para pedir disculpas por unas lamentables y desafortunadas declaraciones que vertí contra ‘Cuéntame’ y TVE en una entrevista a un medio de Bilbao», arranca diciendo el actor en sus redes sociales. «Descontextualizadas en la conversación, impropias de mí y no realmente sinceras, fruto de un calentón verborreico que me inundó esa noche», prosigue.

«He trabajado en TVE durante los últimos 40 años y sinceramente no puedo reprochar nada en absoluto en su comportamiento y relación con mi persona o mi relación profesional con la casa. He crecido en esa pantalla familiar. Con todo el dolor me disculpo por esas afirmaciones en las que no fui justo ni sincero con los trabajadores de la casa TVE, ni con miembr@s de su consejo de administración, ni con los trabajador@s de Ganga Producciones», continúa en su sentido escrito.

Arrepentido tras haber mostrado su enfado ante el final de la serie, y después de haber cargado contra el gobierno socialista, Imanol Arias ha reculado y ha querido dejar clara su verdadera posición sobre el cese del programa de ficción de la que ha sido protagonista durante las últimas 22 temporadas. «Mi estado inmediatamente después de una función de teatro como ‘Muerte de un viajante’ no era la apropiada, no era el estado de calma necesario para tratar así temas relacionados con ‘Cuéntame’ o TVE. Me pasé tres pueblos, se me fue la olla sinceramente y nada de de que dije me representa totalmente».

«Traicioné a mucha gente con la que he trabajado duro», admite Imanol Arias

«Me traicioné y traicioné a mucha gente con la que he trabajado duro y bien. TVE es como mi familia y uno no puede perder los estribos con la familia. Pido mis mas sinceras disculpas. Seguiré aprendiendo de estos errores y otras cosas sobre mi personalidad que me ayuden a seguir trabajando en el oficio que llenó mi vida. Actuar y ser mejor. Gracias», concluye.

Cabe recordar que el pasado jueves, ‘Cuéntame cómo pasó’ emitió su último capítulo de la temporada 22 en un entorno de dudas y muchas incógnitas, ya que se desconoce aún si habrá continuidad para la familia Alcántara en La 1 de la cadena estatal. Aún no se ha especificado cuál será el desarrollo de la serie tras su radical -e histórica- bajada de audiencia. Todo parece indicar que se podría hacer una última temporada más corta que las anteriores, aunque también se baraja la opción de hacer una película que dé por finiquitada la historia de esta saga familiar que, desde el año 2001, ha tenido enganchados a millones de españoles frente al televisor.